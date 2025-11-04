Aparatoso incendio en la taberna El Papelón de la calle Reyes Católicos

En la mañana de este martes se ha registrado un incendio en el bar El Papelón situado en la calle Reyes Católicos de Sevilla. El suceso fue detectado poco después de las 08:00 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron al servicio de emergencias 112 al observar llamas que afectaban al mobiliario del local.

Según fuentes de Emergencias Sevilla, el negocio se encontraba cerrado al público en el momento del incidente, por lo que no ha habido personas afectadas. Las primeras hipótesis apuntan a un posible origen eléctrico del fuego.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de Bomberos y agentes de la Policía Local, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas. El fuego se localizó principalmente en la planta superior del establecimiento, que ha sufrido daños materiales.