La asociación Ándalus se suma a la petición de que Lipasam recupere el catamarán Anastasio Senra para la limpieza de la dársena

La asociación Ándalus se suma al sindicato CSIF en la petición de recuperación del catamarán Anastasio Senra, propiedad de la empresa pública Lipasam, que se ocupaba de la limpieza de la dársena del río. Durante los últimos 34 años, el catamarán ha venido realizando la limpieza de la dársena del río Guadalquivir, desde la esclusa hasta San Jerónimo. En la actualidad se encuentra en el dique seco, a la espera de una reparación que, se estima, cuesta unos 54.800 euros.

Ándalus, Asociación para la Supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente, es una asociación fundada en el año 1976 por y para entusiastas amantes de la naturaleza que se aventuraron en la tarea de luchar por el respeto y protección de los numerosos valores de nuestro entorno natural.

La entidad califica de "pésima decisión", desde el punto de vista económico, que el Ayuntamiento de Sevilla pretenda externalizar el servicio a una empresa privada por un importe anual de 70.180 euros, "cifra muy superior a la de la recuperación del referido catamarán". Y recalca que tendría que asumir su reparación y continuar con la prestación del servicio público puesto que, una vez recuperado, proseguiría prestando el servicio durante muchos años.

Ándalus subraya que la dársena del Guadalquivir, sus márgenes y orillas constituyen un conjunto de enorme valor histórico, paisajístico, ecológico, histórico e, incluso, sentimental, que merece una singular protección y tutela por los poderes públicos. "No se comprende que la limpieza de un espacio de semejante valor se delegue en una empresa privada cuando la empresa pública de limpieza Lipasam ya cuenta con un catamarán que viene realizando exitosamente esta tarea durante los últimos 34 años y cuya reparación tiene un coste menor al de la propia externalización del servicio", señala.

El catamarán Anastasio Senra en imagen de archivo. / Lipasam

Para Ándalus, segunda asociación conservacionista y naturalista de España tras SEO/BirdLife y primera de Andalucía, que el año que viene hará 50 años, Anastasio Senra es una figura fundamental. Fue secretario de la asociación desde su fundación en 1976 hasta su prematuro fallecimiento en 1986, y a él debemos la recuperación de las marismas del Odiel y la laguna de Fuente de Piedra, entre otros valiosos espacios naturales.

Retrato Anastasio Senra realizado a lápiz por el dibujante Jaime Avilés. / Ándalus

Anastasio Senra destacó por su talante afable y persuasivo ante las administraciones públicas, ganándose el respeto y el cariño de todos. Fue un pionero de lo que hoy se denomina la colaboración público-privada y el establecimiento de redes y alianzas por el bien común. Tras su prematura muerte el Ayuntamiento de Sevilla tuvo a bien homenajearlo con la rotulación de su nombre en el primer catamarán de limpieza habido en la dársena del Guadalquivir, ése que hoy espera su reparación para la reanudación del servicio.