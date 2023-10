Ocho asociaciones ecologistas piden que el Anillo Verde de Sevilla se construya antes de 2030

Las ocho asociaciones ecologistas que han organizado las jornadas El Anillo Verde de Sevilla y su Área Metropolitana. Una visión ampliada y ciudadana han reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que renaturalice la ciudad y construya el Anillo Verde de Sevilla antes de 2030. Las entidades son ADTA, Andalus, Ecourbe, Artistas por Tablada, Parque Vivo del Guadaira, Red Utrera por el Clima y Sevillasemueve, con la coordinación de la Red Sevilla por el Clima.

Con la cuarta sesión dedicada a la Planificación verde han finalizado las jornadas, que han respondido a las expectativas conforme a la calidad de los participantes, que hablaron sobre la vigencia del planeamiento y su adecuación a la nueva situación de emergencia climática y a la demanda real de viviendas existente en la ciudad.

La mesa redonda, que dio lugar a un animado debate, giró sobre el polémico asunto de la posible urbanización de Tablada, en el que Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo, defendió urbanizar la dehesa por ser una opción incluida en el programa de gobierno (de José Luis Sanz), lo que dio lugar a intervenciones de los asistentes, que le recordaron "el carácter inundable de este territorio, y reclamaron que el nuevo equipo del gobierno oiga a la ciudadanía y no atienda a los intereses de unos pocos propietarios".

Todos los intervinientes, pero sobre todo el representante de Gaesco, Eduardo Martínez Zúñiga (ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla), destacaron que el PGOU y el POTAUS se han quedado desfasados y no responden a la realidad de emergencia climática, ni a las exigencias del mercado, reclamando nuevos instrumentos de planificación.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de ejecutar el proyecto de Anillo Verde. Concretamente la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell, consideró fundamental crear conciencia e interelacionar los espacios.

El ingeniero de caminos Indalecio de la Lastra puso el énfasis en que este proyecto puede convertir a Sevilla en un referente, que debe ser participado.

Mercado de la vivienda

Sobre la situación del mercado de la vivienda en Sevilla, hubo de nuevo un intenso debate por el escaso desarrollo del suelo urbanizable previsto en el PGOU, ya que de las 58.000 previstas en el PGOU solo se habían desarrollado las 4.000 en ejecución en Palmas Altas.

Martínez Zúñiga responsabilizó a los sucesivos ayuntamientos que no fueron capaces de realizar los sistemas generales necesarios, ya que buena parte de los grandes paquetes de suelo están en manos de bancos, y no de los promotores. Frente a distintas intervenciones que defendían que no existe demanda de vivienda privada en la ciudad ni crecimiento demográfico, Zúñiga puso el ejemplo de Entrenúcleos, en Dos Hermanas.

La arquitecta Ángela Lara habló sobre restauración hidrológica y resiliencia climática y destacó que si bien la ciudad de Sevilla se había enfrentando con eficacia a la situación de sequía e inundaciones, no lo había hecho de la misma manera contra las olas de calor, a las que denominó “la asesina silenciosa”. Comparó las inversiones realizadas en infraestructuras grises (300 millones de euros) frente a las infraestructuras verdes (20 millones de euros). Frente a esta situación preocupante alabó las iniciativas ciudadanas de demanda de zonas verdes que han provocado la renaturalización de grandes espacios urbanos y propuso que el nuevo Anillo Verde sea también azul, procurando la recuperación de los arroyos entubados o canalizados, como Ranilla, operaciones muy beneficiosas por proporcionar servicios ecosistemas con múltiples ventajas para los recursos agua, calidad del aire y riqueza ecológica.

Javier Gómez, técnico del servicio de Parques y Jardines, comentó el proceso de identificación del corredor de 42 kilómetros y 2.000 hectáreas llamado a componer el futuro Anillo Verde, proyecto desde que se viene hablando desde 1998 y que está basado fundamentalmente en terreno de dominio público. Señaló que el Servicio de Parques y Jardines carece de los recursos y competencias para impulsarlo y que hay sectores que ya podrían iniciarse al existir las infraestructuras construidas por el Servicio de Costas del Ministerio de Sostenibilidad, como las márgenes del Guadalquivir.

Manuel García, ingeniero de la Diputación de Sevilla, y el equipo redactor del Plan de Movilidad Sostenible de la Provincia de Sevilla, resaltaron que este plan, ahora en exposición pública, incluye en su propuesta de movilidad peatonal y ciclista una parte importante de los recursos propuestos para la construcción del Anillo Verde, y además conecta a este recurso con algunas de las poblaciones del área metropolitana utilizando recursos como vías pecuarias o caminos públicos.

Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, comentó las principales propuestas del Master-plan del Distrito Urbano Portuario, entre las que destacan la construcción del Parque del Puerto que permitirá la conexión desde el Parque del Guadaíra a la dársena a través de una pasarela naturalizada, así como el uso peatonal de la avenida Conde del Guadalhorce y la reurbanización de Las Razas. Confirmó que una de las primeras actuaciones será la construcción de ese Parque y que esta operación permitirá la conectividad del futuro Anillo Verde con los parques históricos a través de las riberas del Guadalquivir.

La jornada concluyó con la lecturas de las conclusiones provisionales. Estas jornadas fueron acompañadas con numerosas actividades: exposición de artistas, visitas guiadas, acción de limpieza y un performance que continuarían los próximos días.