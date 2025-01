El autor del polémico cartel de la Cuaresma de Utrera que retrata a Cristo sobre un papel de ‘pescaíto’ frito: “Está presente, hasta en lo más cotidiano”

“Cristo está presente en los momentos cotidianos de nuestras vidas, incluso en algo tan sencillo como una comida entre amigos”. Este es el mensaje que se esconde detrás del cartel de Cuaresma 2025, obra del joven escultor y cartelista, Gonzalo Quesada, para la tertulia cofrade La Freidora. Por supuesto, como suele ocurrir ante aquello que se aleja de lo convencional, la propuesta no ha estado exenta de cierta polémica.

“Una idea original y cercana”, así la describe esta tertulia de Utrera (Sevilla) en sus redes sociales. Vemos entonces que se trata de “un papel de pescado frito donde, entre manchas de aceite y restos de comida, se revela el rostro de Cristo, como si del paño de La Verónica se tratara”. Es un detalle, “inesperado” y “simbólico” que, pese a todo, ha contado con críticas bastante positivas.

El simbolismo de estar presente en las pequeñas cosas

“La fe no se vive sólo en los templos o en los momentos solemnes, sino también en los encuentros y en los gestos más simples”, prosigue La Freidora en la misma publicación, donde numerosas personas han alabado “la genialidad” del resultado y, sobre todo, de la idea que lo envuelve. Todo ello, en alusión a la Santa Cena y, como nos recuerda la organización, “al mensaje de ‘Haced esto en conmemoración mía’”.

Este cartel surge en un “contexto de tradición entre los cofrades y en la forma de vivir las convivencias de las hermandades durante esta época de Cuaresma”, explica el propio artista en declaraciones para el Diario de Sevilla; y añade: “El cartucho de pescado es lo más típico de las reuniones entre capillitas, como a mí me gusta llamarlo”. Este es, precisamente, el ambiente que se respira en Sevilla. “Compartir mesa, disfrutar de una charla, o incluso reír con amigos, son maneras de vivir el espíritu de comunidad que Cristo nos enseñó”, relata La Freidora.

“Lo divino se encuentra también en lo humano”

Tomando esta realidad como punto de partida, Gonzalo Quesada nos explica cómo ha realizado el cartel: "He utilizado, literalmente, el papelón de estraza de un cartucho comprado en una freiduría, después de comer; y las virutillas que quedan de la fritura, las cáscaras de los cacahuetes y una chapa de cerveza. Finalmente, he hecho el retrato de Cristo con aceite de linaza y un pincel. Claro, al dibujarlo, el aceite se expande un poco en el papel y crea esa sensación de que es una mancha fortuita”.

Originario de Utrera, donde forma parte de la Hermandad de Estudiantes, y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, el joven le confiere a su trabajo un toque desenfadado y lleno de simbolismo, que rompe con los estándares preconcebidos para hilar con un pensamiento que invita a la reflexión. Como asegura La Freidora en Instagram, “lo divino se encuentra también en lo humano, en lo cotidiano y en lo aparentemente insignificante”.

La polémica está servida

Aunque son muchos los comentarios positivos que han surgido en las redes sociales, lo cierto es que también se ha desatado la polémica entre aquellos que lo consideran “de mal gusto”. En palabras de Gonzalo, “esto está hecho para todo lo contrario a lo que se pueda llamar ofensa”.

“Pertenezco a este mundo, me dedico a la escultura religiosa, a la imaginería, soy creyente, soy practicante y tengo mi modo de verlo; y esa no ha sido la intención. Todo aquel que sepa cómo funciona la vida de hermandad y cómo nos relacionamos en las Cofradías, no creo que lo pueda considerar una ofensa”, prosigue el joven. Además, “la base del discurso es esa, que el Señor está presente, con nosotros, en lo más cotidiano. Como decía Santa Teresa de Ávila, “Dios está entre los pucheros””.

Gonzalo Quesada se prepara ahora para presentar, en febrero, el cartel de Semana Santa de Utrera, que también le ha sido encargado. Mientras tanto, vive esta experiencia como algo positivo. “Estoy contentísimo porque, aunque haya tenido críticas, creo que el mensaje ha llegado a la mayoría de la gente y ese era nuestro objetivo: que llegara a la gente y que la gente lo acogiera, lo entendiera y lo disfrutara”.

El reconocimiento como artista es una de las cosas que más ha valorado. “He visto mensajes bastante positivos como obra de arte y eso a mí me llena… La palabra ‘genialidad’ es la que más he leído y, para mí, es un orgullo enorme”, sostiene Gonzalo en agradecimiento a la acogida que ha tenido su trabajo.