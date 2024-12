Una avería deja sin luz la calle Cuna durante dos días

Una avería ha dejado la calle Cuna sin luz desde el lunes a mediodía, un eje eminentemente comercial que ha visto como durante dos días algunas de sus tiendas y bares no han podido abrir en plena vorágine de compras y comidas navideñas. Desde Endesa han asegurado que los técnicos están trabajando desde el primer momento en la zona. Se trata de una avería en un cable subterráneo, por lo que los operarios están abriendo una canalización a la altura del teatro Pathé y que afecta a diez clientes, según informó la compañía eléctrica, que ha explicado que la avería es complicada al haberse producido la avería en un cable de baja tensión, que está por debajo de otras canalizaciones como la media tensión y otras redes como la del agua.

Al parecer esta dificultad de acceso ha dilatado la vuelta del suministro eléctrico puesto que se ha tardado en localizar el tramo averiado puesto que tienen que llegar hasta el cable de baja tensión, que está por debajo de otras canalizaciones y a un metro más o menos bajo tierra

Sobre las 13:00 del lunes 16, algunos de los comerciantes fueron desalojados de sus establecimientos por policías y bomberos y aún continuaban ayer sin poder dar servicio. Tanto Alberto de Óptica Cuna como Yolanda, del Ropero Feroz explican que llevan dos días sin poder vender. "Los técnicos que están intentando encontrar la avería nos dan luz para momentos puntuales, pero no nos han dicho cuándo volverá la normalidad", explican. Ella no sólo ha perdido dos días de ventas por la falta de electricidad, sino que ha tenido que buscar un garaje de urgencia porque el suyo, que está cerca de la tienda, tampoco puede utilizarlo porque la puerta, que es eléctrica, no se abre.

Yolanda asegura que los técnicos de Elecnor que han abiertos varias calicatas en la calle "llevan trabajando dos días, incluso de madrugada hasta que los vecinos pidieron que pararon porque les molestaba el ruido y han reanudado los trabajos a las siete de la mañana". No todas las tiendas ni establecimientos han sido afectados. De hecho, el lunes el corte de suministro llegó hasta las calles Sierpes, Cerrajería, Rivero y Acetres y al día siguiente, el grueso de los comercios y bares afectados estaban en las calles Cuna y Rivero. En esta vía un salón de manicura ha buscado una solución imaginativa ante esta situación.Han llevado la electricidad desde el edificio de apartamentos turísticos situado enfrente mediante una alargadera que cruza la calle.

Incluso hay quienes han tenido luz el lunes y el martes no. Es el caso de Mariquita Trasquilá, que se han encontrado con que el lunes tuvieron electricidad y pudieron trabajar como un día normal, pero el martes no han tenido luz. "Aquí llegan muchos de Málaga o de otra ciudad porque esta es una marca que vienen expresamente buscando y, hoy, no estamos en las mejores condiciones", explica. De este modo, ni Miphai ni la juguetería de la calle Cuna han perdido el suministro.

Enmanuel y Cristina Carballal, de la Jaboteca, han tenido que cerrar su negocio estos días. "Ha habido varios cortes de luz que ha afectado tanto a tiendas como a inquilinos. Los técnicos están buscando los cables que se han quemado, pero como esta zona tiene una instalación muy antigua está costando trabajo llegar a ella. En algunos sitios han conseguido dar con la zona averiada antes, pero en esta parte de la calle, más hacia Laraña, está costando trabajo", afirmó.

Aurora García es una joven inquilina de la calle Cuna. Lleva dos días sin luz ni agua caliente en casa. "Las caseras nos han dejado otros pisos para poder ducharnos, estoy cargando el móvil en el Starbucks. Pero nos dicen que puede ir para largo", explica. "En estas fechas hemos pedido mucha mercancía a los proveedores y hay que pagarlas, pero dos días sin venta se va a notar".