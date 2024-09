El Ayuntamiento de Sevilla echa la culpa del olvido de los patrulleros de la Policía Local al gobierno anterior

El Ayuntamiento de Sevilla aseguró este martes que las gestiones con la ITV de los vehículos de la Policía comenzaron en junio y la incidencia con los vinilos quedará resuelta este sábado. El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, negó que exista ningún fallo humano a la hora de llevar los vehículos policiales a la ITV. El edil explicó que “en ningún caso ha habido dejación de funciones, ni falta de previsión" y que las gestiones con la empresa propietaria de los vehículos, responsable de pasar la inspección, se iniciaron hace meses”. A pesar de ello, como adelantó este periódico, la Jefatura de la Policía Local ordenó a sus agentes a que llevaran 47 vehículos a pasar la ITV a toda prisa entre el lunes y el martes, ya que el plazo expira mañana miércoles. Nadie había previsto antes que los coches tenían que pasar la inspección.

Flores explicó que "un error heredado de la anterior corporación ha ocasionado que los vehículos hayan tenido que ser modificados". Se refiere el edil a que los vehículos tienen una lámina de protección que no está homologada y que se tiene retirar para que los coches puedan pasar la ITV. Sin embargo, no explica por qué esto no se ha hecho antes y se ha tenido que hacer a toda prisa en dos días, y retirando a los policías de otros servicios con prioridad absoluta para este asunto, como han denunciado hasta dos sindicatos del cuerpo.

"¿Cómo íbamos a imaginar que los coches futuristas que el PSOE presentó a bombo y platillo hace tan solo cuatro años no cumplían con la normativa?", se preguntó el concejal. No obstante, la incidencia sobrevenida con los vinilos colocados por el anterior gobierno socialista ha tenido una rápida respuesta por lo que durante esta semana se terminaran de inspeccionar los coches que faltan", añadió Flores.

El concejal se mostró "muy asombrado" con la supuesta falta de diligencia de la que hablan los socialistas. "Decir que el actual gobierno va siempre con el agua al cuello es tener muy poca vergüenza. Por si Muñoz no lo recuerda, la actual corporación se vio obligada a asumir una factura millonaria de nóminas atrasadas a los policías, incluso del año 2020. Aprovechando el símil, se podría decir que el PSOE directamente ahogó la gestión de la Policía durante ocho años", apunta el edil.

Flores insistió en que "un despropósito es que los actuales coches policiales que se presentaron como punta de lanza en el sector, resulten ser un pufo más del PSOE, ya que ahora resulta que olvidaron asegurarse de que los vinilos protectores estuvieran homologados. Este olvido socialista, una vez más, le cuesta caro al ciudadano ya que ahora hay que afrontar un gasto sobrevenido para instalar los nuevos vinilos acorde con la normativa". Lo que no dice el concejal es que el gobierno actual ha tenido aproximadamente un año y medio para asegurarse de arreglar este problema y no tener que ir a pasar la ITV in extremis, dejando parte de la flota inmovilizada al no llegar a tiempo a pasar la prueba.

El delegado añadió que, a pesar de que "seguimos pagando los platos rotos de la mala gestión de la anterior corporación socialista los ciudadanos pueden estar tranquilos porque no se dejará de cubrir ningún servicio que comprometa la seguridad de la ciudad". "Seguimos dejándonos la piel para poder dar solución a los problemas que arrastra la Policía Local desde hace ocho años".

Por último, Ignacio Flores lamentó que al señor Muñoz le moleste que "se haya activado la incorporación de plazas de la plantilla, tras años de abandono, concretamente 130 nuevos agentes en el último año". "O que le fastidien los titulares sobre el buen trabajo que hacen los agentes tutores con los menores sevillanos, o que la última Feria haya sido la más segura de la historia... Debería alegrarse como ciudadano de que poco a poco mejoren las cosas en lugar de anteponer sus intereses partidistas", concluyó.

Fuentes municipales indicaron que los trámites con la empresa, que es la propietaria de los vehículos se iniciaron en junio y ha sido cuando ellos han mandado las carta de pago cuando se han iniciado las inspecciones. Según las mismas fuentes, todas las citas de ITV estaban programadas y cogidas con tiempo, sin matrícula asignada, algo normal en este tipo de inspecciones.