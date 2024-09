La Policía Local de Sevilla se 'olvida' de llevar sus patrulleros a pasar la ITV

La Policía Local de Sevilla puede verse sin buena parte de sus coches en la calle por una falta de previsión imperdonable en el seno de la Jefatura, que no se ha preocupado por saber si los patrulleros tenían que pasar o no la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Así, 47 vehículos oficiales de la Policía Local de Sevilla, aproximadamente la mitad de la flota, tienen hasta este martes 24 de septiembre para superar esta prueba. Los coches cumplen ya cuatro años desde que se matricularon por primera vez. Fueron presentados oficialmente a principios de diciembre de 2020 en un acto en Fibes, en el que llamaron la atención por su diseño rompedor que parecía inspirado en la estética de Blade Runner, pero el proceso de matriculación se produjo un par de meses antes. El contrato de renting se va a prorrogar por un año más, por lo que los vehículos necesitan pasar la ITV para circular.

Al margen de este despiste, cuando se han dado cuenta de que había que pasar la ITV, los responsables del parque móvil de la Policía Local se han topado con otros dos problemas. El primero es que los vehículos cuentan con unas láminas de seguridad en los cristales delanteros para evitar el estallido en caso de golpes. A pesar de que son transparentes, la legislación no autoriza este tipo de elementos en todos los vehículos.

Desde la Policía Local se han hecho consultas a la ITV y se les ha respondido que dichos coches no van a pasar la inspección, salvo que dichas láminas sean retiradas, indistintamente de otras anomalías que puedan ser detectadas. Y el segundo problema añadido es la huelga de los trabajadores de las ITV en Andalucía, que tiene un alto grado de seguimiento y lleva ya cinco jornadas. Ha afectado ya a unos 60.000 vehículos.

A pesar de ello, la Jefatura ha ordenado a todas las unidades que a partir de este lunes, en turnos de mañana y tarde, "se deben priorizar los traslados de los vehículos Scenic rotulados (con y sin mampara) que se vayan comunicando desde Mantenimiento hasta JPP", que es la empresa encargada de la transformación, mantenimiento y rotulación de vehículos policiales y de emergencias en Sevilla. Allí se le deben hacer unas "actuaciones previas" (que aunque no lo precisa consiste en la retirada de la pantalla protectora), para a continuación, si procede, llevar los patrulleros a la ITV del polígono El Pino. Estos traslados deben hacerlo los policías de las ditintas unidades a lo largo de sus turnos de trabajo.

En las instrucciones enviadas a la plantilla se recuerda que en ambos lugares, tanto en la sede de JPP como en la ITV, habrá agentes de la unidad de Mantenimiento para "recibir y dar las indicaciones oportunas, debiendo permanecer los indicativos que han realizado los traslados en el lugar". La Jefatura añade que "se procurará que los vehículos referidos estén montados para el servicio pero no estén destinados (o que sean los menos posibles) durante la próxima semana y hasta la superación de ITV a servicios como puntos fijos, disponibles, etc.". La Jefatura ordena que "los traslados se hagan con diligencia" y que, "si la situación de la unidad lo permite, sería aconsejable que acada pareja llevase dos vehículos en cada trayecto, haciéndolo en cualquier caso ambos juntos", dada la premura existente.

Fuentes municipales alegan que no se trata de ningún olvido ni falta de previsión, sino que achacan el problema a la cuestión de los vinilos o pantallas protectoras. Las mismas fuentes añaden que son elementos similares a los que llevan los patrulleros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que éstos no tienen problemas para superar la ITV, ya que disponen de estaciones propias para pasar la inspección. Sin embargo, la Policía Local tiene que hacerlo en las estaciones de ITV que utiliza cualquier ciudadano para llevar su coche. Esto, unido a la huelga, explican para el Ayuntamiento el retraso a la hora de llevar los coches, según añadieron las mismas fuentes. También indicaron que están estudiando solicitar una moratoria para que los vehículos puedan circular y pasar la prueba en las próximas semanas.

Los sindicatos se muestran muy críticos con la situación. Para la organización mayoritaria, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla "es una vergüenza que a un día de cumplir (el plazo para pasar la ITV) estén desmontando los servicios de las distintas unidades para llevar los vehículos a prisa y corriendo a pasar la ITV, cuando hace más de un año tenían que haber previsto esta circunstancia, ya que la adjudicación va a ser prorrogada por un año más".

El Sppme cree que es "un nuevo fallo del jefe de la sección administrativa de la escala técnica de la Jefatura y vuelve a llover sobre mojado" y se pregunta si "no es curioso que los patrulleros de la Policía Nacional que están en las mismas circunstancias pasen ITV y los de la Policía Local no". De igual forma, el sindicato advirtió a la Jefatura que los vehículos que tengan caducada la ITV tienen que ser apartados del servicio.

"Sería de risa que la Policía Local de Sevilla denunciara a ciudadanos por tener las ITV caducadas y nosotros usando vehículos en esas circunstancias", apuntaron fuentes de esta organización, que añadieron que, si detectan algunos de sus coches sin pasar la inspección y circulando, procederán a dar conocimiento de ello a la Dirección General de Tráfico. El Sppme duda de que haya citas disponibles y presupuesto en el Ayuntamiento para poder pasar las ITV de todos estos patrulleros.

El CSIF también se refirió a la polémica y, además de destacar el despropósito que supone no llevar los coches a pasar la ITV hasta el último día, criticó el mal estado de los vehículos, muchos de los cuales no se encuentran aptos para el servicio porque han tenido múltiples averías. El sindicato recordó que los problemas afectan a casi la mitad de los coches disponibles, que son de una gama muy básica y no están preparados para un servicio policial. En anteriores ocasiones, la Policía Local se ha visto obligada a tener que alquilar vehículos para poder dar servicio a dispositivos con un gran número de agentes, como los de las fiestas primaverales.