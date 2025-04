Gavi: "Hay mucha gente que se cree que no sé jugar al fútbol; no tienen ni puta idea"

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira Gavi ha afirmado, en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, que hay "mucha gente" que dice que él no sabe jugar al fútbol, a los que ha contestado que "no tienen ni puta idea". "Es cierto que hay mucha gente que se cree que no sé jugar al fútbol; no tienen ni puta idea", ha aseverado el futbolista palaciego al ser preguntado por los comentarios que lo definen como un jugador físico y poco dotado técnicamente.

El canterano azulgrana, que en octubre volvió a la dinámica del primer equipo tras superar una grave lesión de rodilla, ha explicado que está al "100%", aunque ha admitido que en algunos partidos se ha sentido "más cómodo que en otros". "No ha cambiado nada de antes de la lesión. Tengo la misma mentalidad. Estoy tranquilo y feliz con la vuelta después de la lesión. Es cierto que hay jugadores que no vuelven igual, pero estoy tranquilo porque sé de lo que soy capaz", ha argumentado.

"En cuantas más posiciones juegue, mejor"

Desde su regreso, el técnico Hansi Flick le ha dado minutos en todas las posiciones del centro del campo y en algunos partidos incluso ha jugado de falso extremo izquierdo. Preguntado por su posición favorita en el campo, Gavi ha reconocido que el preparador alemán le está "viendo más de mediapunta", pero ha recordado que puede jugar de doble pivote o de 6. "En cuantas más posiciones juegue, mejor", ha añadido. Según el futbolista andaluz, una de las personas que le está ayudando a asentarse en el equipo tras su lesión es Flick, con quien ha reconocido que tiene muy buena relación. "Flick me está ayudando en muchos conceptos de fútbol, pero también en mi lado más humano. Desde pequeño había jugado siempre como titular y es algo que mi cabeza debía entender, que no siempre puedo ser titular. Flick es espectacular y estamos muy felices de tenerlo como entrenador", ha explicado.

Gavi también ha valorado la temporada del Barça, que ha calificado de "espectacular", si bien ha puntualizado que el equipo no se siente "invencible" tras los buenos resultados cosechados en las últimas semanas. Por ello, ha instado a sus compañeros a afrontar "con humildad cada partido", sabiendo de donde viene la plantilla. "Hay jugadores que sueñan en grande y está bien, pero creo que tenemos que ganar el próximo partido", ha precisado. Y también ha enviado un mensaje a los aficionados, de quienes ha opinado que es lógico que estén "ilusionados", pero ha destacado que hay que "mantener los pies en el suelo". "La gente nos puede poner de favoritos para ganar la Champions, pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, que es ganar al Borussia Dortmund", ha zanjado.