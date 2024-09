CSIF pide que se depuren responsabilidades por no llevar los patrulleros de la Policía Local a la ITV

El sindicato CSIF pidió este martes que se depuren responsabilidades en la Jefatura de la Policía Local de Sevilla por el olvido de llevar los patrulleros a pasar la Inspección Técnica de Vehículos. "Sufrimos un nuevo episodio de la desorganización que se vive en la Policía Local de Sevilla. El pasado fin de semana saltaban todas las alarmas cuando en la Jefatura se daban cuenta de que hoy 24 de septiembre parte de la flota de patrulleros tenían que pasar la ITV", apuntó el delegado del CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo.

Los patrulleros tienen una lámina de protección no homologada, por lo que no pasarían la inspección con este elemento. Así, la mayoría de los policías disponibles tanto este lunes como este martes tenían como "principal tarea" llevar los patrulleros a un taller para quitarles esa lámina y después llevarlos a pasar la ITV. "Se están dejando de cubrir servicios porque la prioridad de estos días es esa. A pesar de ello, gran parte de la flota quedará inmovilizada este miércoles porque no hay tiempo material para que los 47 vehículos pasen la inspección en tan poco tiempo", añadió el representante sindical.

CSIF pidió al alcalde que abra un expediente para aclarar lo ocurrido, y si de él se desprendiera que algún mando de la Policía no ha hecho bien su trabajo, se le pidan las responsabilidades administrativas que le correspondan".