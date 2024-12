El Ayuntamiento de Sevilla "nunca licitó un pliego de contratación para la erradicación" de las cotorras

El Ayuntamiento de Sevilla nunca sacó a licitación contrato para "erradicar" las cotorras en la ciudad. El pliego hacía referencia al "control y estudio" de estas especies llamadas invasoras. El Consistorio, entonces bajo el gobierno socialista, a iniciativa de su delegación de Salud y Protección Animal, adjudicó en verano de 2022 el nuevo "plan de control integral" de las especies exóticas invasoras cotorra de Kramer y cotorra Argentina, que exportaba a toda la ciudad la experiencia piloto acometida entre 2019 y 2020 en el Parque de María Luisa. En concreto, la adjudicataria fue la empresa Consultoría Estratégica de Servicios y Territorios (CESYT) con una inversión municipal de 290.400 euros hasta 2024. El contrato, que contaba con una posible prórroga de dos años (1+1) concluyó el pasado 31 de agosto sin que el Ayuntamiento, ahora con un gobierno del PP, haya ejercido esa opción.

Durante el tiempo de ejecución de este contrato se han desarrollado un sinfín de acciones, nunca con el fin de erradicar las poblaciones de cotorra, que han tenido éxito. Según fuentes de la empresa adjudicataria, el censo de las cotorras de Kramer se ha estabilizado gracias a las medidas adoptadas en el pliego. En este sentido, recuerdan que la cotorra de Kramer es la más numerosa en Sevilla, con un censo al finalizar el contrato de en torno a 3.750 ejemplares. Por su parte, existen en la ciudad unas 800 cotorras argentinas, cuyo crecimiento anual se sitúa en este momento en el 1,07, "nada del crecimiento exponencial que se afirmado o una multiplicación". Estas cifras hacen referencia al término municipal de Sevilla, es decir, a sus 144 Km2. Por tanto, no se incluye el área metropolitana que, obviamente, queda fuera de las competencias municipales, y, por tanto, del contrato licitado en 2022.

Desde la empresa aseguran que el contrato se completó con éxito, se abarcaron todas las tareas recogidas en el pliego y ahí están los certificados de buena ejecución emitidos por el Ayuntamiento.

Colocación de jaulas en el parque de María Luisa. / D. S.

Como de "falta de rigor" tildan la afirmación de que la presencia de cotorras está afectando muy negativamente a las especies autóctonas. "Es una pena que este pensamiento se haya extendido ya y simplemente porque se ha repetido muchas veces, sin mostrar ningún criterio ni ninguna prueba, simplemente por haber enseñado una gráfica de que la población de cotorras va en aumento y la de gorriones, nóctulos o cernícalos en disminución. Que una gráfica tenga tendencia ascendente y otra descendente, no quiere decir que una sea a causa de la otra, de ahí viene la primera reducción al absurdo". En este caso, aseveran que incluso la cotorra Argentina actúa como "facilitadora" de nicho para especies como los gorriones, ya que cuando crean sus nidos, en varias ocasiones se pueden ver gorriones en sus huecos, ya sea aprovechando cámaras abandonadas o incluso compartiendo espacio con las cotorras. También se ha podido comprobar que las cotorras son facilitadoras de recurso alimenticio para especies como el gorrión, puesto que al tener más fuerza en el pico son capaces de acceder a frutas como la naranja y dejarlas abiertas para que otras especies de menor tamaño puedan disfrutar de ellas.

En el caso del Parque de María Luisa, se ha comprobado que la cotorra de Kramer tiene el mismo gusto por los huecos de la especie Platanus x hispanica para formar sus nidos que el nóctulo. El estudio que se realizó dentro de la licitación fue sobre 344 árboles, en los cuales había un total de 777 huecos. Del total de los huecos, 216 presentaron actividad de cotorra de Kramer, distribuidos en 119 árboles distintos. "Por lo tanto, el 27,80 % del total de huecos del Parque de María Luisa estaban ocupados por cotorras, en consecuencia, el 72,20 % restante son huecos viables de ser ocupados por especies como el nóctulo. Es obvio que no van a competir por un recurso que, a la vista de datos contrastados, no es limitante". Sobre los comportamientos agresivos añaden que "no hay muestras de ello".

La sustitución de huevos

Una de las principales medidas de control (nunca se ha hablado de erradicación, ya que si se estudiara un poco más a fondo los comportamientos poblacionales se vería que es imposible erradicar) ha sido la sustitución de huevos de cotorra de Kramer en los huecos estudiados en varias especies de la ciudad de Sevilla. Se han sustituido más de 2300 huevos de cotorra de Kramer por la misma cantidad de huevos falsos de porcelana. Es decir, no solo han dejado de proliferar 2300 huevos de cotorra de Kramer, sino que esas cotorras se han quedado incubando un huevo falso, sin tener capacidad de realizar una segunda puesta (punto también estudiado en el proyecto).

Una cotorra en el hueco de un plátano de Indias. / D. S.

En relación con las posibles enfermedades que, potencialmente, pueden trasmitir las cotorras, se realizó un estudio de ambas especies de las siguientes enfermedades: Influenza aviar, Enfermedad de Newcastle, Chlamydophila psittaci y genotipado de los positivos, Campylobacter jejuni, Salmonella spp., E. coli zoonóticas (genes eaeA, stx-1 y stx-2), y otras enterobacterias. "El resultado final fue que las cotorras no tenían más enfermedades que otras especies que encontramos en Sevilla. De hecho, algunas de estas enfermedades se las transmitían las palomas. También comentar que las cotorras no están tan cerca de las personas como, por ejemplo, las palomas".

Sobre el daño a edificios emblemáticos, como el Real Alcázar de Sevilla, la empresa insiste en que se ha realizado un profundo y detallado estudio sobre la población de cotorras en el Real Alcázar de Sevilla con varias medidas a emplear para el control de cotorras."Habría que comprobar si se han realizado alguna de las medidas para controlar la población y si, en caso de haberse realizado, persiste el problema o ha aumentado".

Finalmente, sobre la posibilidad de erradicar cotorras mediante tiros, recuerdan la existencia de la Ley de Bienestar Animal, además de que no era el objeto de la licitación y la presencia de importantes colectivos con una alta sensibilidad en estos casos. "Es cierto que han realizado un proyecto en Zaragoza en este sentido, pero nadie puede confirmar la efectividad, o no, del mismo, ya que no se han hecho estudios ni censos antes y después. Tampoco se sabe si se han eliminado crías, machos, hembras, si ha sido en época de reproducción, etc. Sumado a ello, este tipo de proyectos solo se pueden realizar en parques cerrados, por lo que el porcentaje de cotorras que hay allí a esa hora es bastante bajo comparado con el resto de los lugares de una ciudad. Es lógico que ese proyecto sea tan diferente en precio con respecto a cualquier otro, ya que no tiene ni estudio previo, ni seguimiento posterior".