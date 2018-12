El año 2018 en diez sucesos

En el apartado de la crónica negra, 2018 destacó más por lo ocurrido en la provincia que en la capital. Dos crímenes brutales en Carmona en menos de cuatro meses generaron una sensación de alarma e inseguridad sin precedentes en esa ciudad.

Fueron el del comerciante chino Jian Lian Wan, degollado por un delincuente habitual que le robó una botella de cerveza, y el del joyero Francisco Cintado, apaleado y torturado hasta la muerte presuntamente por tres rumanos que asaltaron su joyería.

Hubo varios homicidios más. En la capital destacó el crimen machista de Los Pajaritos, en el que fue asesinada una mujer de 36 años que había denunciado a su agresor, y también a su ex marido. Fue víctima dos veces de la violencia de género pero no pudo ser salvada por un sistema que volvió a quedar en entredicho tras este asesinato.

Sin llegar a la gravedad de este caso hubo otras agresiones machistas, como la del delincuente de Torreblanca que golpeó a su novia y al hijo de ésta, de sólo dos años, con un palo.

También hubo crímenes en el seno de la pareja, pero entre homosexuales, como fue el del presentador de la televisión de Gerena, que apareció muerto en su domicilio.

O en el seno de la familia, como es el caso de la mujer asesinada por su hijo en Alcalá de Guadaíra después de que ésta le reprochase que llegó tarde tras una noche de fiesta.

Especialmente mediático fue el asalto a la Basílica del Palmar de Troya, protagonizado por el ex papa de la orden de los carmelitas de la Santa Faz, Ginés Jesús Hernández, o Gregorio XVIII. El ex pontífice se saltó los muros de la baslícia junto con su mujer, Nieves Triviño, ex monja palmariana, con la intención de robar. Pero se toparon con un cura que les plantó cara.

Otros casos que salieron en las noticias nacionales fueron el del brote xenófobo de Pedrera y el del cabo de la Guardia Civil ahogado en Guillena.

En el capítulo de las agresiones sexuales, destacó la ocurrida en la sala de espera de Urgencias del Hospital Macarena. Queda por esclarecer la muerte de un hombre que apareció en un descampado junto a la Olavide.

El año estuvo marcado por los continuos robos y por la intensa actividad de las bandas de aluniceros, que desvalijaron decenas de comercios.

Un comerciante chino degollado

Un delincuente con más de 100 antecedentes, Alfonso García Rodríguez, el Gonso, degolló al comerciante chino Jian Lian Wan, que regentaba una tienda en Carmona, la tarde del 19 de mayo. El señor Wan moriría horas después en el Hospital Virgen Macarena, donde había ingresado en estado crítico.

El Gonso había entrado en la tienda de la víctima y sustraído una litrona de cerveza. El comerciante lo persiguió para pedirle que le pagara la bebida y el delincuente le asestó una puñalada en el cuello que acabó con su vida.

El presunto asesino fue detenido en la casa de su madre, un bloque de viviendas sociales de Carmona donde se refugió tras el crimen y donde se atrincheró y amenazó con volar el bloque durante la madrugada. Tras su arresto, fue enviado a prisión preventiva.

Crimen machista en Los Pajaritos

Una mujer de origen marroquí, Fátima, de 36 años, era asesinada presuntamente por su ex pareja, un delincuente de nacionalidad española llamado Enrique Román Bernasconi y conocido como el Quique. El agresor había salido de prisión en verano.

La víctima había denunciado a su asesino y también había sufrido malos tratos de su marido, que se encontraba en ese momento en prisión. Fue el hijo de la mujer asesinada, de sólo 13 años, quien llamó al 112 para avisar del asesinato de su madre.

Este ha sido el único crimen machista registrado en la provincia de Sevilla a lo largo de este 2018. Ocurrió en la calle Carena, en Los Pajaritos, que lleva varios años considerado como el barrio más pobre de España, y donde han ocurrido numerosas muertes violentas en los últimos años. La anterior a esta sucedió en la misma calle en verano de 2017.

Joyero apaleado hasta la muerte

Otro crimen brutal en Carmona. Ocurrió la tarde del 6 de agosto. Tres ladrones entraron a robar en la joyería de Francisco Cintado y le propinaron una paliza mortal. Cintado murió en su negocio, mientras que la Guardia Civil abría una investigación que permitió identificar a los autores.

Son tres ciudadanos rumanos que se fugaron de España y sobre los que pesa una orden internacional de detención. Estos delincuentes torturaron al joyero en busca de la combinación de una caja fuerte que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

La muerte de Cintado, unida a la de Jian Lian Wan meses antes, desató una oleada de protestas entre los comerciantes y vecinos de Carmona, que salieron a la calle pidiendo una mayor seguridad en una masiva manifestación a principios de septiembre.

Asalto al Palmar de Troya

Ginés Jesús Hernández, que fue papa del Palmar de Troya con el nombre de Gregorio XVIII, asaltó la Basílica de la Santa Faz en compañía de su mujer, Nieves Triviño, antigua monja de la congregación. Ambos, ya fuera de la orden, pretendían robar en el templo, pero se encontraron con el padre Silvestre, que les prestó oposición. El ex papa terminó apuñalado y el cura que se enfrentó herido en la cabeza.

Cuando recibió el alta médica en el hospital, el ex pontífice fue enviado a prisión en compañía de Triviño, la mujer por la que renunció al papado y que llegó a posar desnuda para Interviu. En esa entrevista, aseguraba ser la Mata Hari del Palmar.

La pareja se instaló en un pueblo de Granada, de donde se desplazó la tarde del 10 de junio a la Basílica para intentar robar en ella. Saltaron el muro a las seis de la tarde, hora de misa, por la zona de los depósitos de agua, la más baja. Pero fueron descubiertos.

Xenofobia en Pedrera

La tarde del 5 de enero, tres ciudadanos rumanos provocaron un accidente de tráfico en las inmediaciones del tanatorio. Su coche chocó contra el de un matrimonio de Pedrera. Se inició una discusión que terminó con los tres rumanos agrediendo a la pareja. Aquello derivó en un brote xenófobo de buena parte de los vecinos del pueblo contra la comunidad rumana.

Los días 6 y 7 de enero, decenas de pedrereños intentaron linchar a los rumanos del pueblo, pese a que nada tenían que ver con el accidente de tráfico y la posterior agresión. Les acusaban de robar cosecha y de protagonizar altercados, entre otras cosas. La turba destrozó varios coches, que no llegaron a arder gracias a la intervención de la Guardia Civil y la Policía Local.

Muchos de los violentos acusaban al párroco del pueblo, un histórico cura rojo de la Sierra Sur llamado Enrique Priego, que protegió a los rumanos y ubicó a una familia en su casa. La tensión se calmó apenas unas semanas después.

El cabo Diego Díaz

La noche del 17 de marzo, dos guardias civiles se adentraron en la ribera del arroyo Galapagar, en Guillena. El riachuelo venía crecido y tres personas se habían quedado atrapadas en un coche junto a las aguas. Los agentes fueron a socorrerlas, y lograron rescatarlas, pero uno de ellos, el cabo Diego Díaz, fue arrastrado por la corriente.

Su cuerpo se hallaría tres días después cerca de la zona en la que desapareció. Un gran dispositivo de búsqueda rastreó toda la zona hasta encontrar el cadáver. El cabo recibió la medalla al mérito de la Guardia Civil a título póstumo.

Violación en el hospital

Un hombre violó presuntamente a una mujer en la sala de espera de Urgencias del Hospital Virgen Macarena, la madrugada del 18 de enero. Tanto el agresor como la víctima eran dos indigentes que pernoctaban en estas dependencias a resguardo del frío.

La violación obligó al hospital a reforzar su seguridad. Los vigilantes del centro retuvieron al presunto agresor hasta que fue detenido por la Policía Nacional.

Este suceso refleja el problema de convivencia ciudadana que padece esta zona del distrito Macarena por la cercanía del albergue municipal y otros centros sociales. Durante casi todo el año, los vecinos se han quejado de las continuas peleas entre indigentes, del tráfico

Agresión a un niño

Joaquín Torrejón Moreno, alias el Caramelito, atacó con un palo a su novia y al hijo de ésta, de dos años, en el barrio de Torreblanca. Antes había retenido a ambos en una casa del barrio, que intentó después quemar para borrar pruebas. Junto con él fue detenido, y enviado a prisión, su hermano Jairo, implicado también en los hechos.

Parricidio en Alcalá

Un joven de origen ecuatoriano, aunque con nacionalidad española, mató a su madre a golpes, machacándole la cabeza, en Alcalá de Guadaíra. La mujer le había recriminado que llegara demasiado tarde y el hijo respondió con una violencia extrema. El crimen sobrecogió al vecindario. El asesino era un chico sin antecedentes y que practicaba boxeo en un gimnasio de Alcalá.

Secuestro parental

Ocurrió el primer día del año. Un ex policía local de Alcalá de Guadaíra, Manuel Lebrón González, no devolvió a sus hijos a su ex mujer y amenazó con matarlos. El agente había protagonizado numerosos incidentes en la ciudad antes y el caso se consideró de riesgo extremo. Los niños fueron rescatados por la Policía Nacional de la casa de la pareja actual, donde los tenía retenidos.