Los bancos del Paseo de las Delicias de Sevilla se ponen a punto

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, avanza en las tareas enfocadas a la restauración y recuperación integral de los 14 bancos y el muro de defensa situados en el Paseo de las Delicias, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, que cuentan con un presupuesto de más de 84.600 euros. Estos trabajos conseguirán devolver el esplendor a unos elementos que forman parte del conjunto histórico y urbano, por su ubicación próxima al Palacio de San Telmo, Parque de María Luisa o Plaza de España, que dan carácter y memoria a este espacio protegido.

La principal patología que presentan estos bancos de ladrillo rojo y que más daña su imagen es la suciedad y la pérdida de parte de sus elementos compositivos por el paso del tiempo. De los 14 bancos, actualmente sólo dos de ellos conservan todos sus elementos, el resto presenta grandes deficiencias, no sólo por la desaparición de las bolas sino también por la pérdida o fragmentación de parte de los pedestales donde se asentaban.

Desde su construcción en 1917, el deterioro de los bancos y la pérdida de elementos ha sido una constante. Por tal motivo, el Consistorio, tras la última restauración realizada en el año 2008, ha llevado a cabo una limpieza profunda de la zona, ya que la totalidad de la superficie está cubierta por una capa de suciedad derivada directamente de la contaminación ambiental y que en algunas zonas de los bancos se aprecia una costra negra, al concentrarse las partículas contaminantes procedentes del intenso tráfico de vehículos que existe en el Paseo de las Delicias.

El proceso de trabajo

La limpieza para la eliminación de residuos adheridos en superficie se ha realizado mediante proyección en seco de chorro de árido a baja presión, según resistencia del material; se ha atendido especialmente a no erosionar o alterar las superficies. A continuación se aplica un tratamiento consolidante para estabilizar el material en sus capas más superficiales. Los puntos donde exista descohesión superficial, el consolidante se aplica hasta la saturación. Las pequeñas fisuras se sellan mediante cal aérea y carga de silicato molturado muy fino en suspensión acuosa. La terminación es a bajo nivel respecto a la superficie de los bancos. Las juntas de unión y los bordes se repondrán con morteros siguiendo la textura y la tonalidad cromática existentes, previa limpieza del material de anteriores intervenciones.

Un operario acomete tareas de limpieza sobre el ladrillo rojo. / Redacción Sevilla

Finalmente, para la reintegración de las piezas desaparecidas, se procederá a la realización de matrices en poliestireno expandido para posteriormente fabricar los moldes de cada una de las piezas, ya en ejecución, que faltan en escayola E-35, previo estudio de los despieces. Las piezas se están realizando con arcilla de chamota fina SIO2 y se aplicará la técnica del apretón. Se realizarán dos cocciones, la primera a 1050 grados centígrados y la segunda a 960 grados, con un tratamiento de engobe para unificar el tono.

Los 14 bancos situados en el muro de defensa, miden 4,18 metros de ancho y se intercalan cada 23,44 metros aproximadamente. A ambos lados de cada banco, se levanta un pequeño pilar de planta cuadrada que termina en una moldura semicurva. Sobre esta moldura se alza un pequeño pedestal de tres cuerpos decrecientes sobre el que se dispone una bola de 0,22 centímetros de diámetro, todo realizado en ladrillo rojo. Los asientos, originariamente también de ladrillo, están recubiertos en la actualidad por piezas de mármol de Macael.