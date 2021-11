Una banda asalta un concesionario de Bormujos y se lleva una decena de coches

Una banda de delincuentes asaltó el pasado viernes un concesionario de Bormujos y sustrajo al menos una decena de vehículos, la mayoría de ellos de alta gama. Los coches estaban en el aparcamiento de un centro comercial, donde se encuentra el concesionario, y fueron sustraídos con las llaves propias, después de que los ladrones consiguieran entrar en la oficina y apropiarse de las mismas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes 5 de noviembre. Los delincuentes consiguieron abrir las puertas del aparcamiento del centro comercial y sacaron los coches en marcha uno detrás de otro. La mayoría de los vehículos sustraídos estaban a la venta en el concesionario y eran de segunda mano. De hecho, el negocio está especializado en la venta de coches usados.

Entre los automóviles desaparecidos hay algunos de alta gama, como un Jaguar F-Pace, un Mercedes GLC y BMW X4, entre otros. Según los precios que figuran en la propia web de la empresa afectada, estos modelos suelen venderse por precios que oscilan entre los 30.000 y los 40.000 euros. También se han sustraído otros de gama media, cuyo precio medio de venta de segunda mano suele estar alrededor de los 10.000 euros. Además, hay al menos un vehículo nuevo, sin matricular. Es decir, el valor de lo sustraído puede superar los 150.000 euros.

El concesionario afectado por este robo declinó ayer hacer cualquier declaración sobre el mismo. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los hechos y continúa buscando los vehículos sustraídos. Los agentes están revisando las cámaras de videovigilancia del recinto para tratar de identificar a los autores del robo. Este lunes, dos guardias civiles estuvieron haciendo una inspección de la zona por si había más cámaras de otros negocios, que pudieran haber grabado la secuencia de los hechos.

Este robo sucede a otro ocurrido hace dos semanas en un taller del mismo municipio, en concreto en el taller Adorna Motor Sport, en el polígono Almargen. La madrugada del 25 de octubre, sobre las 5:20, una banda de aluniceros empotró un Seat Ibiza negro, robado antes, contra una de las puertas del negocio, que no pudo forzar en un primer momento. Lo intentaron con la otra hasta que lograron abrir un hueco suficiente para que entrara una persona. Así, entraron y abrieron los pestillos de la primera puerta y ya pudieron acceder al interior de la nave.

Una vez dentro, sólo consiguieron sustraer uno de los coches que había en el interior, un Seat Exeo propiedad de un cliente del taller. El resto de vehículos no pudieron sacarlos porque la puerta estaba bloqueada por un camión. También sustrajeron algo de maquinaria y unos asientos de un coche de competición, que estaban preparando para el rally Costa Almería. El robo se produjo apenas unos días después de que el dueño del taller, Jesús Adorna, ganara el rally Sliks Sevilla.

Los delincuentes buscaban vehículos, pues no tocaron la oficina ni tampoco fueron a rastrear entre las herramientas. Sólo sacaron el único coche que podía maniobrar sin retirar el camión, aunque para ello golpearon algunos de los otros automóviles que estaban dentro de la nave.

El dueño del taller hizo público lo ocurrido en las redes sociales, donde dejó patente su indignación. "Me siento desprotegido, han hecho semejante destrozo con personas pasando por la calle, algunos que pasaron con el coche tocando el clazon. No mostraron ni nervios ni miedo a que aparezca la Guardia Civil o el mismo dueño. Una vez más digo que me siento desprotegido, no me siento seguro. Dentro de nada, en vez de en casas, vamos a tener que vivir en fuertes. Estas personas no tienen miedo a nada. Buen país le vamos a dejar a nuestros hijos".

Además de estos dos robos ocurridos en Bormujos, ha habido otros casos en el Aljarafe. El 2 de noviembre se sustrajo un Mini de un taller de Bollullos de la Mitación. También los delincuentes se apoderaron antes de la llave para llevarse el coche en marcha, tras cometer un alunizaje en el negocio.

Unos días antes hubo otro robo en Gelves, aunque en aquella ocasión el modus operandi fue completamente distinto. Dos encapuchados abordaron a la víctima con una navaja y se llevaron su coche, un KIA Stonic.