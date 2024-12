Los barrios de Sevilla cogen fuerza en las comidas de Navidad

“Cada vez se empieza antes”. Esta frase podría aplicarse a muchos eventos que suceden durante esta época. Desde la mañana en la que la ciudad comienza a engalanarse con millones de bombillas, pasando por el montaje de belenes para llegar a los árboles y sus adornos. No puede faltar en el listado la celebración de las tradicionales comidas y cenas de empresas, amigos y familiares. Citas que inundan el calendario y atracan la cartera sin rubor alguno. Cualquier excusa es buena para una reunión. Ya sea trabajar en el mismo sitio –aunque el resto del año no se compartan más palabras que un cordial buenos días–, compartir pesas en el gimnasio o asistir cada miércoles al club de lectura de manera religiosa. Y este año no iba a ser menos.

Como novedad, los barrios han tomado fuerza frente al clásico desplazamiento hacia el centro para disfrutar de la velada. Así lo evidencian las mesas con el cartelito de reservado cada viernes y sábado desde mediados de noviembre. Porque sí, cada año se empieza antes. "Hemos notado un crecimiento respecto al año pasado", asevera Rocío Trigo, propietaria de El Cateto en la calle Sinaí. Ella misma inició una pequeña estrategia de marketing a mediados de octubre que ha dado sus frutos. "Desde ese mes, empezamos a mostrar los menús de Navidad y tuvimos la primera comida el 15 de noviembre", señala. También considera que ofrecen unos precios "competitivos" –33 euros es el menú más económico– y "la gente se queda llena". No duda en afirmar que algunos fines de semana –como este– se han visto obligados a cancelar algunas reservas, "porque nos afecta positivamente que juega el Sevilla y tenemos mucho público".

No muy lejos, en San Francisco Javier, Javier González coincide. En su restaurante, Malhablada, no cabe un alfiler. "Es nuestra época fuerte", indica a este periódico y pone en valor que, durante los cinco años de andadura del negocio, han sido capaces de sobrepasar una pandemia y las eternas obras del tranvía. Además, tiene claro que el punto fuerte de su local "es la terraza", porque "si hace buen tiempo" el público busca alargar el almuerzo –que gana a las cenas, por si quedaba algún tipo de duda– para enlazarlo con el tardeo.

Reservas para el pescaíto

"Todo ha cambiado a raíz del Covid... ese fue el punto de inflexión", explica Jesús Márquez del restaurante La reserva de Joaquín Márquez, en Los Remedios. Atiende a este periódico mientras da la vuelta de un desayuno. Un no parar que implica "dos semanas de trabajo duro". En este negocio también han notado un aumento de las reservas, "porque hemos elaborado algunos menús más económicos". La primera llamada para reservar tuvo lugar a finales de octubre "y ya nos están pidiendo mesas para el pescaíto", comenta entre risas.

Varias comensales disfrutan de su comida navideña. / Juan Carlos Muñoz

Tras un 2023 en el que el encarecimiento de los precios fue la nota predominante, parece que este año la situación se ha estabilizado. Todos los hosteleros consultados por este periódico coinciden en que han notado un bajón considerable durante el puente de diciembre. "No hemos recibido ese plus extra", señala Jesús Becerra, propietario del restaurante Becerrita, quien recalca que a partir de la semana que viene "empiezan a venir grupitos de familias y amigos, que son menos numerosos" si se comparan con las comidas corporativas. Haciendo un balance anticipado, Becerra indica que "está en la línea de los últimos años" con las "noches más tranquilas" excepto los fines de semana.

Otro clásico de la hostelería sevillana es el restaurante Robles. Al frente está Pedro Robles quien indica con la seguridad que dan los años que "el nivel de vida ha subido un poco", pero "no se puede tocar mucho el precio, porque hay mucha competencia". Esta firma ofrece menús desde 45 euros, aunque los más demandados oscilan bailan los 50 y 60. "En el restaurante del Aljarafe incluimos un par de horas de barra libre" para que los comensales no tengan que buscar otro sitio y puedan extender la velada.