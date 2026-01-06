Los bomberos de Sevilla salvaron a un hombre de 60 años durante la Cabalgata

Un momento de la Cabalgata de Sevilla, este martes

Los bomberos de Sevilla salvaron este lunes a un hombre de 60 años durante la Cabalgata.

El vehículo de los bomberos, un camión de extinción de incendios, que participaba en el cortejo de la Cabalgata de Sevilla organizada por el Ateneo, salvó a un hombre de 60 años que había sufrido un síncope en la carretera de Carmona.

Alertados por los ciudadanos los bomberos abandonaron el cortejo para atender al varón que se había desvanecido. Posteriormente se incorporó a la actuación el vehículo de los sanitarios de bomberos que consiguió estabilizarlo.

Finalmente el hombre fue trasladado al hospital a salvo en una ambulancia y acompañado por sanitarios del cuerpo de bomberos de Sevilla.