El Bono Sevilla sale a la venta el 2 de septiembre: requisitos, precio y cómo conseguirlo

El comercio local ultima una nueva campaña del Bono Sevilla. La convocatoria actual, dotada con un presupuesto de 575.000 euros, pondrá a disposición de los sevillanos un total de 115.000 bonos al consumo que se podrán adquirir desde el próximo martes 2 de septiembre a las 15:00 horas. Desde ese momento, los consumidores podrán canjear sus bonos en los establecimientos adheridos al programa a lo largo de una campaña que coincide con la vuelta al cole.

Los bonos tiene un valor de 25 euros, de los cuales 15 los aporta el consumidor en el momento de la compra (60%), mientras que el Ayuntamiento sufraga los 10 euros restantes (40%). Cada persona podrá adquirir hasta cinco bonos por valor de 125 euros, que podrá canjear en compras con un precio mínimo de 25 euros. A continuación, te explicamos cómo puedes adquirirlos paso a paso.

Cómo adquirir el Bono Sevilla paso a paso

Todas las personas mayores de 18 años que estén empadronadas en el municipio de Sevilla podrán comprar el Bono Sevilla. El plazo para ello será desde el 2 de septiembre a las 9:00 horas hasta fin de existencias. Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos por DNI, por un precio de 75 euros, y un valor de compra de 125 euros. El proceso para adquirirlos es el siguiente:

Accede a la web bonosevilla.es y haz clic en 'Comprar bonos' Introduce tu DNI y el número de bonos que deseas adquirir Realizado el pago en línea, el consumidor recibirá en el correo electrónico que haya indicado un enlace de descarga a un archivo PDF con un código QR que podrá descargar en su móvil, o bien, imprimir en papel para canjearlos en los establecimientos adheridos al Bono Sevilla.

Plazos y normas para canjear el Bono Sevilla

Los bonos podrán canjearse desde el momento de su adquisición en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña hasta el 1 de octubre. Esta lista se puede consultar en la web oficial del Bono Sevilla, en la que es posible filtrar por código postal, categoría (alimentación, moda, hostelería, servicios, etc) o buscar un negocio en concreto. Una vez vencido ese plazo, no se podrán canjear ni recuperar el dinero invertido de los bonos no utilizados, salvo causa de fuerza mayor.

Asimismo, cada comercio tendrá libertad para establecer el plazo y la forma de devolución de los bienes comprados mdiante el bono, de acuerdo con los derechos del consumidor. En ningún caso se devolverá el importe, sino que el comercio le ofrecerá cambiarlo por otro producto o vale para gastar en las condiciones que determine el establecimiento.

Los consumidores podrán canjear varios bonos en la misma compra hasta el máximo de bonos de los que sea titular. Es decir, no se podrán acumular en la misma compra bonos de distintos titulares. Del mismo modo, el importe de cada bono no podrá fraccionarse. Si el total de la compra es inferior al importe del bono (25€), el portador no podrá pagar por él. En cambio, si el importe de compra el superior, el consumidor solamente abonará la diferencia.