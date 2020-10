El brote de coronavirus en la Policía Local de Sevilla suma ya 26 positivos. Todos ellos son agentes de distintas unidades del cuerpo y la mayoría se han contagiado por contacto estrecho con compañeros infectados. La situación ha llevado a tener que cerrar varias dependencias de la Policía Local para su limpieza y desinfección y a que algunos distritos, como el de Macarena, donde hay 11 contagiados y otros tantos en cuarentena, estén bajo mínimos.

El Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) ha enviado un escrito a Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla denunciando que "no se están adoptando las medidas de protección y prevención con la intensidad necesaria para la detección precoz de todos lo casos con infección activa de Covid-19 y de sus contactos estrechos".

Esta central, que preside Roberto Echevarría, expone que "se está demorando e incluso no realizando la identificación y control de los contactos estrechos convivientes y no convivientes recomendándoles evitar interacciones sociales". "No se está prescribiendo cuarentena durante los diez días posteriores al trabajador que ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado. A los que están en aislamiento preventivo con sospecha de Covid-19, a los que han contraído la enfermedad o a los que están de baja o pendiente de test para incorporarse de nuevo no se les está proporcionando la información necesaria sobre la enfermedad, los síntomas de alarma y los procedimientos a seguir", añade el SPLS.

"No se han establecido de forma rápida y eficaz las medidas necesarias de higiene en los lugares de trabajo donde se ha constatado algún caso positivo. No se han evitado interacciones entre policías de diferentes unidades, exponiéndolos al riesgo de contagio. Y, por último, hay una incomprensible tardanza y falta de respuesta del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ante las numerosas consultas que los profesionales intentan realizar", argumenta el sindicato.

El SPLS recuerda que las administraciones "deberán actuar de manera eficaz en la detección precoz de todos los casos confirmados con Covid-19 y que, por tanto, puedan transmitir la enfermedad, de sus contactos y así como el control y seguimiento de los mismos en el entorno laboral". Además, indica que se "hace necesaria la aplicación urgente de medidas de higiene en los centros de trabajo en los que se han confirmado casos e implementar medidas organizativas tendentes a proteger a los trabajadores de la exposición al riesgo, evitando la interacción entre grupos".