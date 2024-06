¿Es el brutal accidente aéreo de Ramstein el motivo por el que el DJ Boris Brejcha usa máscara en sus actuaciones?

El 23 de junio el Sevilla Icónica Fest pudo disfrutar de la música electrónica de manos de DJs como Dhuna o Gonçálo, que dieron paso al plato fuerte de la jornada con la actuación del DJ alemán Boris Brejcha (Ludwisghafen, 1981), reconocible tanto por su sonido (el High-Tech-Minimal) como por actuar enmascarado tras una máscara de Joker y porque, lejos de ocultarse tras ella, juega sobre el escenario con la dualidad que le permite crear.

El DJ, el accidente y la máscara

Los motivos que le han llevado a convertirse en un DJ enmascarado no son un misterio, sino que es algo de lo que el propio Brejcha ha hablado en múltiples ocasiones en entrevistas y en su propia página web. Por ejemplo, en una entrevista para el medio Xceed, el DJ alemán, comentaba que comenzó a usar una máscara en Brasil, donde celebró su primera actuación en el Universo Paralello Festival de 2006, año en el que comenzó su carrera. En la entrevista dice que "estaba pensando en que tenía que hacer algo diferente porque había muchos DJs" y pensó entonces en el Carnaval de Río de Janeiro y en las máscaras, por lo que decidió comprar una y "usarla para jugar". Finalmente se decantó por hacer de la máscara de Joker su marca, algo que según respondía a un usuario en su 'Ask me anything' en Reddit fue una decisión fortuita.

Al contrario de lo que piensan algunas personas, el accidente que sufrió cuando era niño no está detrás de su decisión de usar máscara en sus actuaciones (algo que ha confirmado él mismo en varias ocasiones), aunque sí que le parece que terminó encaminando sus pasos a la música. Según explica la biografía de su página web, a los seis años sufrió graves heridas durante el conocido como Desastre Aéreo de Ranstein. Este tuvo lugar en 1988 durante una exhibición de vuelo en la Base Aérea estadounidense de la ciudad alemana de Ranstein donde se produjo una colisión durante una de las maniobras, que provocó que uno de los aviones cayera a tierra y chocara contra una camioneta de helados, lo que dio lugar a una bola de fuego que afectó a algunos de los asistentes; mientras que otro de los aviones afectados chocó contra el helicóptero medicalizado del evento y el tercero cayó sobre la pista principal. El Desastre Aéreo de Ranstein se saldó con 70 víctimas mortales (67 de ellos civiles) y unos 500 heridos de diversa consideración entre los que se encontraba Brejcha, que pasó meses recuperándose en el hospital.

En su biografía también se explica que todavía tiene las cicatrices como resultado del accidente y que el acoso que recibió por parte de compañeros de clase le llevaron a descubrir su interés por la música. Su amor por la música electrónica llegaría también en esa época, cuando a los 12 años comenzó a producir después de que uno de sus compañeros llevara al instituto un CD de Thunderdome. Ahora Boris Brejcha se ha convertido en uno de los DJs más conocidos con el género del High-Tech-Minimal y su música le ha llevado a actuar a diferentes partes del mundo, desde Sevilla a Tomorrowland.