Buscan a una persona en el río a la altura de Plaza de Armas

Los servicios de emergencias de Sevilla están buscando a una persona en el río Guadalquivir, a la altura de Plaza de Armas y del puente del Cristo de la Expiración. Desde última hora de la mañana de este martes, hay un dispositivo formado por bomberos, policías y sanitarios que están rastreando el río en busca de un hombre que habría caído o se habría arrojado. Por el momento, no se ha hallado a nadie.

Una embarcación de los Bomberos y varios buzos recorren el río, mientras un grupo de policías apoyan desde un pantalán en la orilla de Plaza de Armas. En el dispositivo participan agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los buzos continúan realizando inmersiones para tratar de encontrar algún rastro de la persona desaparecida.