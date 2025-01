La cabalgata de los Reyes Magos se adelanta al 4 de enero, reacciones: “En 100 años de historia, ¿no ha llovido nunca?”

A pocos días de la esperada Cabalgata de Reyes, las previsiones meteorológicas han obligado a tomar una decisión inédita en Sevilla: por primera vez en su historia, se adelanta al 4 enero para desfilar por las calles de la capital un día antes. Del mismo modo, el tradicional Heraldo recogerá las cartas de los niños el 3 de enero. Esta medida no ha dejado indiferente a nadie y numerosos padres han reaccionado ante lo que podríamos considerar un cambio sin precedentes.

“En más de 100 años de historia, ¿no ha llovido nunca?”, se plantea un usuario de Instagram ante la noticia publicada por el Diario de Sevilla en la red social. Y lo cierto es que, tal y como señala el comunicado del Ateneo, “la Cabalgata de Reyes Magos se organiza por la Docta Casa desde el año 1918”.

Asimismo, la organización subraya que su preparación implica “muchas horas, cariño e ilusión; y se sustenta en una infraestructura y logística que involucra no sólo a miles de personas, sino también a agentes locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y protección civil que velan por una Fiesta Mayor que en 106 años de historia nunca ha tenido que lamentar ningún incidente”.

La nueva fecha de la Cabalgata de Reyes: reacciones

Ni si quiera la pandemia pudo con la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla. Sin embargo, las previsiones de lluvia han sido determinantes ahora para desplazar la fecha de un acto festivo bien arraigado al 5 de enero, como evento previo a la magia que se desata en una noche tan especial como esta. Sobre todo, para los más pequeños de la casa.

“Absurdo, ridículo, me parece fatal”, afirma una usuaria de Instagram. “La ilusión de los niños es saber que la noche del 5 vienen los Reyes a casa porque horas antes los han visto en las calles. Este año, ¿qué les decimos para que lo entiendan?”, comenta otro; mientras una última internauta añade: “Quememos las pocas tradiciones e ilusiones que nos quedan. Total…”. La estela de los comentarios prosigue ante la noticia, cuestionando la necesidad de adelantar la Cabalgata al 4 de enero.

Las previsiones anuncian lluvia intensa a las 16:00

Ahora bien, pese a lo que pueda parecer, no todas las críticas son negativas y hay quien se posiciona a favor de esta medida. “No veo la necesidad de que todo el mundo se moje y no se pueda disfrutar… creo que es una decisión acertada, en mi opinión”, expresa Marta Lara Diez. "Muy acertada la decisión y muy valiente por tomarla. Felicito al Ateneo y al Ayuntamiento en la parte que le toca", indica otro Instagrammer.

Precisamente, la decisión del Ateneo ha llegado horas antes de asegurar que no se cambiaría la fecha. No obstante, en el comunicado oficial no ha dudado en argumentar que las previsiones que manejan por el momento "anuncian un pico fuerte de agua a las 16:00 y otro a las 20:00, por lo que nos da mucha incertidumbre sobre si se podrá culminar el recorrido". Asimismo, señala que "hay momentos en los que hay que tomar decisiones (...) y esta es la mejor forma de que Sevilla disfrute de la ilusión de la Cabalgata".