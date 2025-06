Cae en Lorca el autor de un homicidio en un pueblo de Sevilla tras varios meses fugado

La Guardia Civil ha detenido en Lorca (Murcia) al presunto autor de la muerte de un hombre de 33 años. La víctima falleció en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 5 de marzo, cinco días después de que fuera agredido brutalmente cuando circulaba en un patinete eléctrico en Tocina. El sospechoso le asestó presuntamente un puñetazo, que le hizo caer del patinete y darse un golpe en la cabeza contra el suelo. Quedó inconsciente y pasó varios días en coma, hasta que finalmente murió.

El presunto autor del golpe se dio a la fuga y ha permanecido tres meses en paradero desconocido, hasta que la Guardia Civil lo consiguió localizar oculto en un domicilio de Lorca (Murcia), donde nació hace 24 años. Allí fue detenido hace dos semanas y trasladado al juzgado número 2 de Lora del Río, que lleva el caso. La juez lo envió a prisión provisional, una medida que ha sido ratificada recientemente en un auto emitido recientemente, dado el gran riesgo de fuga que existe, la gravedad de los hechos y la alarma social generada a raíz de los mismos. En principio se le imputa un delito de homicidio imprudente.

La agresión se produjo sobre las 20:20 horas del 28 de febrero en la Gran Avenida de Tocina, por donde pasó la víctima en patinete. El agresor había estado justo antes en un bar de copas de esta calle. La víctima, Miguel P. P., quedó inconsciente tumbado en la calle. Fue atendido en un primer momento por los servicios médicos de la localidad, trasladado después al Hospital Virgen Macarena y finalmente al Virgen del Rocío, donde falleció el 5 de marzo a las 7:00. El informe preliminar de la autopsia apuntaba a una muerte violenta por traumatismo craneoencefálico severo.

Varios testigos declararon que había dos varones en el lugar de los hechos, uno de los cuales llevaba un abrigo blanco y el otro vestía de negro. Ambos se encontraron con la víctima, a la que el del abrigo blanco golpeó en la cabeza. Esto le hizo caer al suelo, momento en el que los dos sospechosos se marcharon a la carrera. El caso recayó en el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carmona, que abrió una investigación para tratar de identificar al autor de la agresión. Tras varias gestiones, lo identificaron como Sergio L. F., de 23 años y apodado el Choped, con numerosos antecedentes, algunos de ellos por delitos violentos.

Este hombre se marchó de Tocina y pasó varios meses en paradero desconocido, sin comunicarse con su familia y haciendo caso omiso a los consejos de su abogado, que trató de convencerlo en al menos dos ocasiones para que se entregara. Finalmente, la Guardia Civil lo detuvo en el lugar en el que se encontraba oculto. El 10 de junio, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lora del Río decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Una semana después, la magistrada se ratificó en su decisión dado el "extremo riesgo de fuga" del reo.

En dicho auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez expone que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado narraban que era imposible encontrar y localizar físicamente al investigado", que apagó incluso su teléfono móvil para que no pudiera ser localizado por esta vía y que se le citó dos veces para que compareciera en el juzgado como investigado, sin que se presentara en ninguna de las dos ocasiones, "permaneciendo ilocalizable y refugiándose para evitar su detención".

Además de eso, la juez considera que el suceso es de una "extrema gravedad" y que produjo una gran "alarma social". Para la instructora, existen indicios "más que notorios sobre la comisión de un presunto delito de homicidio imprudente" por parte del sospechoso, pues hay varios testigos presenciales que afirman haberlo visto golpeando a la víctima, que fruto de dicho golpe "cayó al suelo de forma inconsciente". Uno de los testigos incluso relató que se dirigió al presunto autor de la agresión gritándole "¡Quillo!, ¿qué has hecho?", mientras que él corría dándose a la fuga y respondía "yo no he hecho nada".

Sergio L. F., de 24 años, tiene 11 antecedentes en su historial delictivo, muchos de ellos por conducir sin carné. También tiene dos detenciones por delitos de lesiones, otra por robo de vehículo y otra por amenazas.