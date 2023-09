¿Cuándo se irá el calor de Sevilla?

Durante el veranillo de San Miguel de 2023 los termómetros sevillanos están mostrando de nuevo registros veraniegos. Con 38º C de máxima prevista para algunas jornadas es normal preguntarse cuándo se podrá disfrutar de temperaturas más acordes a la estación que comenzó en el mes de septiembre.

Todavía habrá que lidiar con el calor en la ciudad durante la próxima semana

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología el otoño de 2023 será cálido y posiblemente se vean más precipitaciones de las habituales. Esto último es importante, ya que, aunque no sirva para resolver el problema de la sequía, sí que podrá paliarlo.

Aunque la misma AEMET ya ha avisado que estas temperaturas inusualmente altas bajarán desde la próxima semana. En su nota informativa señalan todavía quedan unos días de calor antes de que esto ocurra, con las temperaturas más altas hasta ahora.

Según la AEMET la "fase álgida de este episodio tendrá lugar entre el viernes 29 y, al menos, el lunes 2". Señalan que las altas temperaturas se darán por todo el territorio nacional, llegando a registrarse hasta 10º C por encima de las temperaturas normales de esta época del año, llegando a alcanzar los 34º C en el interior, aunque "estos valores se superarán ampliamente en el valle del Guadalquivir". Estos días se esperan en Sevilla máximas entre los 37º C y los 38º C, según sus previsiones.

En su nota informativa establecen que se espera que las temperaturas comiencen a bajar de forma paulatina desde el lunes 3, un refrescamiento térmico que comenzará en el norte peninsular y el valle del Ebro.

En Sevilla habrá que esperar algo más, ya que las previsiones de la próxima semana indican que puede haber temperaturas máximas por encima de los 35º C durante gran parte de la misma según las estimaciones de la agencia estatal. Sin embargo, otros servicios meteorológicos señalan en sus previsiones que las temperaturas pueden ser algo más bajas. Por ejemplo: Andalmet establece que para el jueves 5 de octubre las máximas se encontrarán en los 34º C, mientras que en ElTiempo.es reducen la temperatura máxima de esa misma jornada a los 33º C.