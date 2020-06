El pliego de las cámaras de tráfico para el casco histórico de Sevilla ya está listo para licitar

El gobierno local de Juan Espadas ya tiene redactado el pliego de condiciones del contrato de las cámaras de videovigilancia del Plan Respira con el que se restringirá la entrada de vehículos al casco histórico: Centro y Altozano. Así lo ha asegurado el área de Movilidad en respuesta a una pregunta escrita enviada por Fernando Pavón, integrante de Más País.

El gobierno local asegura que la licitación pública como tal no se recuperó hasta este mismo mes de junio, cuando han podido salir todos los contratos que estaban preparados del Ayuntamiento

En la respuesta registrada el 4 de junio, el director general de Movilidad traslada lo que a su vez le ha informado el servicio de Proyectos y Obras de su área con fecha 25 de mayo de 2020. Y añade que no se ha podido iniciar la tramitación administrativa del expediente por la "paralización de plazos administrativos y de contratación" impuestos por el estado de alarma. Este es el texto literal de la respuesta, que viene firmada por el jefe del servicio administrativo de Tráfico y Transportes:

“En relación a la información de solicitada, tengo el honor de informar lo siguiente: Los pliegos para la contratación del nuevo sistema de contratación de las nuevas áreas de tráfico restringido se encuentran ya redactados. No obstante, no ha sido posible iniciar la tramitación administrativa de dicho expediente debido a las restricciones legales impuestas por la paralización de plazos administrativos y en materia de contratación impuestos por el Estado de Alarma, por lo que los datos solicitados no han podido producirse hasta la fecha.”

No hay fecha cierta de licitación de este contrato por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que permitirá restringir la entrada de vehículos, no por tiempo máximo de permanencia, sino en función de la motivación con la que se accede al casco. La promesa de Espadas, antes del estado de alarma, apuntaba a que el contrato se sacaría a licitación en 2020.

Desde el gobierno local se ha asegurado este viernes que la licitación pública como tal no se recuperó hasta este mismo mes de junio, que es cuando han podido salir todos los contratos que estaban preparados del Ayuntamiento. Preguntado por el permiso que dio el Gobierno central para hacerlo en mayo, el equipo de Espadas responde que en mayo se habilitó un procedimiento de licitación electrónica complejo y al que apenas se pudieron acoger contratos.