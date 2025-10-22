Cáritas Sevilla atiende a 421 personas sin hogar con un millón de euros y más de 100 voluntarios en calle

Cáritas Diocesana de Sevilla atendió en 2024 a 421 personas sin hogar a través de una red de recursos que combina atención en calle, acogida residencial y pisos de autonomía. Un número significativo, pero aún lejano a la realidad total de la ciudad, ya que, según el último conteo realizado junto al Ayuntamiento y otras entidades, en 2023, arrojó una cifra superior a 700 personas que viven en situación de calle en la capital hispalense.

En respuesta a esta situación, la ONG católica ha intensificado sus recursos de acompañamiento con una inversión cercana al millón de euros (999.315,92 euros), de los cuales el 76% provienen de fondos propios, es decir, donaciones de parroquias, fieles y entidades sociales de carácter privado. Por su parte, más de 100 voluntarios y 22 profesionales sostienen este trabajo cada día.

Como parte de este esfuerzo creciente, Cáritas ha informado sobre el avance de las obras para la apertura de un nuevo centro nocturno para personas sin hogar en la calle Don Remondo, junto al Patio de los Naranjos. El edificio, actualmente en rehabilitación, contará con 12 plazas y funcionará exclusivamente de noche, a partir de marzo de 2026, dirigido a personas ya acompañadas por los proyectos de calle.

Este recurso nace de la obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, y forma parte de un itinerario que busca romper el sinhogarismo a través de la recuperación de la autonomía. Las personas acogidas podrán, si lo desean y están preparadas, continuar su proceso en el Centro Amigo, el recurso residencial de Cáritas ubicado en Triana, y más adelante en los pisos de autonomía.

Estos datos han sido presentados este miércoles en la sede del organismo en Sevilla con motivo del Día de la Persona Sin Hogar, que se celebra el próximo domingo 26 de octubre. En las palabras de Miguel Ángel Carbajo Siles, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, y Francisco José Sánchez-Heras, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, el organismo ha presentado la campaña Nadie sin hogar 2025, bajo un lema cargado de humanidad: Sin hogar, pero con sueños. Inspirada en un poema de Mario Benedetti, recitado simbólicamente por residentes, trabajadores y voluntarios del Centro Amigo, la campaña busca romper estigmas y recordar que nadie elige dormir en la calle, pero todos tienen derecho a soñar.

"El sinhogarismo no es solo falta de techo, es una ruptura de vínculos. Personas que se quedan solas, sin familia, sin comunidad, sin apoyo institucional. Personas que siguen soñando, a pesar de la intemperie", explica.

Una red de atención personalizada y sin plazos

Miguel Ángel Carbajo Siles explicó que la labor de Cáritas en Sevilla se estructura en torno a cinco proyectos de atención en calle desplegados por parroquias en distintas zonas de la ciudad, como San Sebastián, San Vicente o los Remedios. Estos proyectos permiten el primer contacto humano, esencial para generar confianza y detectar necesidades básicas.

Posteriormente, las personas que así lo desean y lo necesitan pueden iniciar un proceso de acompañamiento más profundo en el Centro Amigo, que en 2024 atendió a 33 personas en procesos personalizados, sin fechas límite. Actualmente, cinco personas continúan su camino en pisos de autonomía, como siguiente paso hacia una vida independiente.

"El acompañamiento no se mide en semanas ni en trimestres. Cada persona lleva su ritmo. Aquí no trabajamos con reloj, sino con esperanza", resume el director de Cáritas Diocesana de Sevilla.

En el conjunto de Andalucía, la red de Cáritas ha atendido en 2024 a más de 4.500 personas sin hogar, con 350 plazas activas en centros y viviendas tuteladas, y el apoyo de más de 630 voluntarios y 114 técnicos.

La inversión regional ha superado los 4,2 millones de euros, de los cuales el 60% provienen de fondos privados. Según ha denunciado la organización, las subvenciones públicas han disminuido, a pesar del aumento de la demanda y de la visibilidad del problema en las calles.

Desde Cáritas se advierte que el sinhogarismo es una realidad estructural, con múltiples factores de exclusión. Así, el organismo apunta a la "emergencia habitacional", por el alza de los precios del alquiler y la falta de vivienda social; la precariedad laboral, donde ya ni el trabajo garantiza una vida digna; y la burocracia digital, que impide a muchas personas acceder a ayudas y prestaciones básicas.

La organización alerta también sobre el colapso de los trámites en la Ley de Dependencia, especialmente para mayores de 65 años sin hogar, y el aumento de personas migrantes en situación irregular que quedan fuera de casi todos los sistemas de protección.

Desde Cáritas Diocesana de Sevilla se ha incidido en su apuesta por la prevención del sinhogarismo. En este sentido, ha invertido este año más de 800.000 euros en prevenir nuevas situaciones de sinhogarismo, ayudando a familias y personas en riesgo a afrontar gastos de alquiler, suministros o hipotecas. "Muchas veces la elección es simple: o pago la luz, o pago el alquiler. Y cuando no hay red, el siguiente paso puede ser la calle", explican desde la organización.