La Cartuja ya es una isla más verde

Se ha pasado el Ayuntamiento de Sevilla seis meses informando a los conductores de los vehículos más contaminantes que a partir del 1 de julio no podrían circular por algunas zonas de la isla de la Cartuja. Primero este periodo informativo iba a terminar el 1 de abril y se amplió tres meses más. No fue hasta este lunes cuando entró en vigor la medida de multar mediante cámaras a los coches más antiguos, y que por tanto emiten más partículas al aire y contribuyen a incrementar la polución en la ciudad.

Nadie entiende muy bien por qué estos coches no pueden pasar por la Cartuja ni por qué por unas calles sí y por otras no, como si la isla que fue escenario de la Expo 92 fuera una reserva de la biosfera y en el canal que ahora quiere recalificar el alcalde hubiera unas especies protegidas como los linces de Doñana. La decisión responde al cumplimiento de la ley estatal sobre el cambio climático, y además es una medida con la que las ciudades mantienen una serie de fondos europeos. Pero, claro, que se lo expliquen a alguien que trabaje en la Cartuja y no pueda comprarse nuevo, a ver qué opina.

Fuentes municipales indicaron a este periódico que se ha elegido la isla de la Cartuja por ser una zona en la que hay poco tráfico de este tipo de vehículos, ya que no hay viviendas y suele ser un lugar de paso de trabajadores. Obviamente alguno habrá, pero creen que en el tiempo que han estado informando, los conductores están ya más que enterados de la medida.

En estos seis meses de fase informativa, el Ayuntamiento ha estado mandado una comunicación a los propietarios de los vehículos cuyo acceso está restringido. En ella explican la medida y mandan una multa simulada, pero que será bien real a partir de ya. Las sanciones son de 200 euros, la mitad si se acoge al pronto pago. Las cámaras captan las matrículas de los coches y la multa se tramita directamente a Hacienda.

Hay, obviamente, una serie de excepciones, como la de que el conductor en cuestión se dirija a alguno de los hospitales o clínicas que hay en la isla. En ese caso se puede anular la multa desde la misma recepción del centro sanitario. Y, si no, dispone de 48 horas para hacer alegaciones antes de que se tramite la denuncia. Otra excepción es la de tener una plaza de aparcamiento en algunas de las zonas restringidas, para lo que hay que obtener una autorización de paso.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se ha implantado en la Cartuja tiene como objetivo impedir el acceso a vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000, así como a aquellos de diésel anteriores al año 2006. Por el contario, los vehículos que disponen de la calificación energética Cero emisiones, Eco, C o B no están afectados y pueden acceder, circular y estacionar sin ningún tipo de restricción. El Ayuntamiento ha dividido la isla en una zona norte y otra sur, dejando el perímetro exterior sin restricciones. Todos aquellos vehículos afectados por la nueva normativa pueden hacer uso de las bolsas de aparamiento gratuito vigentes en el perímetro que rodea a la Cartuja.