CCOO denuncia que el SAS sólo ha cubierto cuatro de las 32 plazas de fisioterapia previstas en Sevilla

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha alertado de la escasez de fisioterapeutas en los centros de salud de la capital, denunciando que sólo se han contratado cuatro vacantes de las 32 previstas en el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, firmado en 2023 entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales.

Según el sindicato, "en la actualidad sólo hay 15 fisioterapeutas en plantilla y seis salas operativas" para atender a una población de casi 700.000 habitantes, una cifra que califican de "ínfima e injustificable".

"Esta situación genera discriminaciones entre centros de salud, donde unos disponen de profesional y otros no, sin criterio asistencial ni de recursos que lo avale", ha señalado la organización.

El pacto contemplaba la creación de 570 plazas de fisioterapia en toda Andalucía, de las cuales 312 siguen sin cubrirse. En el caso del Distrito Sanitario Sevilla, las 32 plazas comprometidas debían estar incorporadas antes del 31 de diciembre de 2024, pero solo se han formalizado cuatro contrataciones.

CCOO ha realizado un análisis de infraestructuras y necesidades asistenciales que, según el sindicato, demuestra que la ciudad dispone de capacidad técnica, espacios y equipamiento suficientes para incorporar de inmediato todas las plazas pendientes. "Ni la falta de dependencias ni de equipamiento son una excusa. Lo único que falta es voluntad de gestión", ha afirmado la organización.

El sindicato advierte de que la falta de personal está provocando listas de espera interminables, cronificación de lesiones y deterioro de la calidad de vida de los pacientes, especialmente entre personas mayores, población infantil y enfermos crónicos.

Además, la situación limita las actividades preventivas y comunitarias que forman parte del trabajo habitual de fisioterapia en Atención Primaria, como los programas de educación para la salud y rehabilitación.

"No dotar de estos recursos a los centros de salud de Sevilla supone condenar a la ciudadanía a más dolor, menos autonomía y peor salud", ha añadido CCOO, que considera esta situación una "inequidad flagrante e inaceptable en un sistema sanitario público".

El sindicato ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que cumpla de inmediato con las plazas comprometidas para Sevilla y garantice el acceso equitativo a la fisioterapia en todos los centros de salud.