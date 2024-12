El cementerio de Sevilla contará con un panteón para los bebés no nacidos

La sesión plenaria ha aprobado una moción de Vox apoyada por el PP (PSOE y Podemos-IU se abstuvieron) que solicita crear en el cementerio de San Fernando un espacio donde se puedan sepultar o depositar, en suelo o en pared, las cenizas de bebés que no hayan podido nacer, "en condiciones que garanticen la máxima dignidad y asequibles para cualquier familia".

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha defendido esta moción en la que dicha formación sostiene que "otros ayuntamientos de España tienen habilitados panteones donde se ofrece un lugar digno a las familias que han sufrido un aborto donde poder dar sepultura a los hijos no nacidos como forma de que los padres puedan sobrellevar mejor una pérdida tan triste. Ejemplos que debemos seguir en Sevilla".

"Muchas madres y padres que pierden a sus hijos antes de nacer por cualquier circunstancia pueden necesitar el sosiego y la paz interior de que sus hijos descansen en un lugar digno y adecuado. En Vox entendemos, como muchos profesionales, que un ser humano no nacido no es un residuo médico y por tanto, sus restos no pueden ser tratados como tal", sostiene el partido de Abascal. Según la portavoz de Vox, pesa la necesidad de "establecer este espacio de dignidad, que ayude a los padres sevillanos que han perdido a sus hijos a sobrellevar mejor el duelo gestacional y perinatal que es el que se produce tras la pérdida en un embarazo, que hasta ahora se ocultaba o no se tenía en cuenta".

Durante el debate plenario, la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha pedido a Vox "la misma sensibilidad" que invoca en su moción con las familias de las víctimas de la represión franquista, dado el rechazo de Vox a las políticas de recuperación de la memoria histórica.

La socialista Encarnación Aguilar, de su lado, ha defendido que la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023 en el Congreso de los Diputados, que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres; contó con el voto en contra de Vox pese a recoger "los derechos de los no nacidos" y medidas ante las familias "que afrontan este problema" de la mortalidad gestacional o perinatal.

El popular José Lugo, de su lado, ha defendido que el cementerio municipal de San Fernando "ya facilita el enterramiento" de los restos de los no nacidos "lo mismo" que en el caso de nacidos, señalando que está previsto el "adecentamniento y arreglo de los grupos de nichos de párvulos" y apoyando "habilitar" un espacio como el solicitado por Vox.