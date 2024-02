Un centenar de trenes cancelados por la huelga trabajadores de Adif y de Renfe en Sevilla

La huelga de los trabajadores de Renfe y de Adif en Sevilla, convocada por el sindicato CCOO, ha provocado la cancelación de un centenar de trenes que salen de Sevilla o que llegan a Santa Justa si sumamos las circulaciones suspendidas en Alta Velocidad, Larga y Media distancia y Cercanías, según fuentes de la plantilla de Renfe. Oficialmente la operadora asegura que no puede proporcionar datos locales sobre la afección de la huelga. En Andalucía, prestan servicio 186 trenes.

Según Adif, es muy baja la proporción de empleados que está secundando la huelga: 14 empleados del total de 492 en el turno de por la mañana. Eso supone prácticamente un 2,9% de la plantilla.

Debido al elevado porcentaje de servicios mínimos decretados (75% en Cercanías, 65% en Media Distancia y 73% en Larga distancia y Alta Velocidad) la incidencia de la huelga no está generando grandes afecciones ni aglomeraciones en la estación de Santa Justa. Renfe está poniendo en doble los trenes que circulan en las horas siguientes a los cancelados. Renfe ofrece a los viajeros cuyo tren ha sido cancelado por la huelga viajar, dentro de lo posible, en un tren con horario lo más aproximado posible, o anular su billete sin coste a través de los canales de venta de Renfe.

En Alta Velocidad, por ejemplo, se han cancelado cuatro trenes con destino Sevilla-Madrid (14.43 h., 16.07 h., 17.42 h., 19.32 h.), y el de las 15.37 h. no está disponible, según consta en la web de Renfe. Se informa al viajero de que estos trenes "no se encuentran disponible para la venta en estos momentos" y se añade un cartel informativo de que "con motivo de la huelga convocada este tren no circula. Puedes cambiar o anular tu billete sin coste".

De Madrid a Sevilla, los AVE cancelados son tres, el de las 14.00 h., 15.59 h. y 18.35 h.

En Media Distancia, de Sevilla a Málaga se han cancelado tres trenes: los de las 13.10 h., 16.14 h. y 18.48 h. De Málaga a Sevilla, los trenes cancelados han sido tres también: los de las 15.37 h., 16.32 h. y 17.19 h.

Los trabajadores de Adif hacen huelga para que la empresa aplique las 35 horas semanales de jornada pactadas, y su protesta se prolongará a lo largo del mes de febrero.

La huelga de Renfe es por otros motivos y acabará al final de este viernes. Su protesta es por causas salariales: que la empresa elimine las categorías de ingreso, de forma que los trabajadores nuevos cobren lo mismo que los que están ya contratados en la empresa.