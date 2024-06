El cierre de los bares se retrasa una hora en las zonas saturadas de ruido

“En zonas acústicamente saturadas el límite del horario de las terrazas de veladores se limita a las 00:00 como máximo, pudiéndose retrasar el horario de cierre una hora en Navidades, Semana Santa, Feria de Abril y viernes, vísperas de festivos y festivos”. Esta es una de las principales novedades que aparecen en la nueva ordenanza reguladora de terrazas de veladores que será aprobada hoy de manera inicial en junta de gobierno tras someterse a audiencia pública. Lo siguiente es pasar a exposición pública durante un mes antes de llevarse a Pleno para salir adelante al menos con la abstención de uno de los tres grupos políticos de la oposición.

La ordenanza contempla que el horario de cierre de las terrazas de veladores se deberá producir una hora antes del horario de cierre fijado en la licencia de apertura o en la Declaración Responsable de actividad del establecimiento, pero en ningún caso podrá superar la 01:00. En Navidades (período comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero), Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado Santo) y Feria de Abril (Día del Alumbrado a Sábado), viernes, vísperas de festivos y festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores se retrasan una hora, hasta las 02:00.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, aparece que el horario de cierre pasa de las 23:00 a las 00:00 en las zonas saturadas de la ciudad. Estas son Betis, Virgen de la Cinta, plaza de la Gavidia, Alfalfa, Reina Mercedes, Enramadilla, Sebastián Elcano, plaza de Armas, Arenal, Triana Norte, Jiménez Becerril y Blanco White.

La segunda novedad importante de la normativa es un nuevo artículo para fijar los bares en los que se podrá beber de pie en la calle usando el listado de los establecimientos emblemáticos de la ciudad. “Excepcionalmente, a los establecimientos de hostelería a los que se haya otorgado el distintivo Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla de conformidad con lo establecido se permite, previa autorización, el consumo exclusivamente de bebida, permaneciendo de pie en zona delimitada en el exterior del establecimiento siempre y cuando dicho uso forme parte de la imagen tradicional del establecimiento o constituya una de sus señas de identidad”.

La costumbre de los sevillanos de tomar cerveza de pie en la puerta de los bares quedará reducida a El Patio San Eloy, Casa Manolo, Bar Europa, Casa Vizcaíno, Casa Morales, Taberna Entrecárceles y el Restaurante El Cairo si cumplen con los requisitos. El horario permitido será de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00. Sólo se permitirá el consumo de bebida, de pie y en una zona delimitada al frente de fachada del establecimiento, no autorizándose la ocupación de fachadas de locales colindantes inmediatos. Siempre se debe garantizar una senda peatonal accesible con un mínimo de 180 centímetros, así como cumplir con el resto de condiciones de ocupación. Igualmente, para su delimitación se establecerá un aforo máximo de público que pueda consumir de pie.

Las licencias podrán pedirse por Declaración Responsable y tendrán una vigencia de tres años

El periodo de vigencia de la licencia de velador (que se podrá pedir por Declaración Responsable) será de tres años, uno más que en el texto vigente. Hay más novedades. Lo que antes era una instrucción temporal de la Policía Local, pasa ahora a formar parte de la ordenanza: “Igualmente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Autoridad Municipal o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, podrán ordenar al titular la retirada, así como el traslado o reubicación de la terraza de veladores”. Entre los derechos y obligaciones del titular se encuentra ahora la retirada del exterior del mobiliario de las terrazas una vez finalizado el horario de la terraza. Las mesas, sillas y demás elementos serán recogidos diariamente en el interior del local al que pertenezca la terraza o en local. Una vez retirados los elementos que componen la terraza de veladores el espacio debe quedar limpio.

Las terrazas de los bares que fueron ampliadas en Sevilla durante la pandemia del Covid se quedan como están. Algunas de ellas ocuparon espacios físicos como plazas y otras se instalaron, mediante plataformas, en zonas de aparcamiento. Fue una medida implantada durante el gobierno del socialista Juan Espadas para resarcir a los negocios hosteleros de las pérdidas ocasionadas en los meses de confinamiento. Su vigencia, sin embargo, quedaba condicionada al fin de la alerta sanitaria, que el Gobierno de España decretó a principios de julio del año pasado.

El equipo de José Luis Sanz, recién llegado al Ayuntamiento hispalense, decidió entonces prolongar tal concesión hasta que la Junta de Andalucía decretara el fin de la alerta sanitaria en la comunidad autónoma, previsto para otoño. Dicho plazo se cumplió y desde la Gerencia de Urbanismo se otorgó otra prórroga. La demora en poner fin a esta concesión extraordinaria empezó a molestar a las asociaciones de vecinos, que alertaron de que muchos negocios habían aprovechado el aumento de superficie de sus terrazas para colocar en ellas más mesas y sillas, en lugar de garantizar un mayor distanciamiento entre los veladores. Es decir, se había perdido espacio de titularidad pública para incrementar el lucro de terceros.

Con la nueva ordenanza también se persigue unificar criterios estéticos en los veladores, especialmente los situados en el conjunto histórico, donde no se permitirán “toldos aislados como elemento de sombra”. En este amplio enclave tampoco se podrán usar “sillas moldeadas de una pieza en plástico o resina. No podrán ser del tipo plegables, salvo que sean de madera. Las sombrillas serán de material textil, lisos y de “un solo color claro”, entendiéndose como tal el blanco, marfil “y tonos tierra”. No podrán contener cortinajes verticales y dejarán una altura libre de 2,20 metros como mínimo.

La normativa saldrá adelante hoy en junta de gobierno de manera provisional

De igual modo, las terrazas en zonas privadas de uso público necesitarán a partir de ahora la autorización del titular del suelo para su instalación. Los dueños de los bares que cuenten con veladores están obligados a dotar las terrazas de ceniceros y papeleras, retirar el mobiliario diariamente una vez se cierre el local, distribuir estos elementos sin perturbar a los vecinos, de ahí que se prohíba el “arrastre” de sillas, mesas y sombrillas.

Los bares de Sevilla perderán la licencia de veladores si acumulan dos multas graves. La ordenanza prevé sanciones de hasta 120.000 euros por infracciones muy graves. Quedará prohibida la instalación de sillas y mesas adosadas a las fachadas de los edificios BIC (Bien de Interés Cultural) o que tengan una catalogación patrimonial con nivel A o B de protección. La ordenanza contempla un nuevo régimen sancionador para los establecimientos que la incumplan. Se establecen tres tipos de infracción: las leves, multadas con una horquilla que oscila entre los 300 y 2.999 euros; las graves, penadas desde los 3.000 a los 29.999 euros; y las muy graves, desde los 30.000 a los 120.000 euros.

Por infracción leve se considera aquellas relacionadas con el ornato, limpieza, depósito de productos y la falta de exposición en un lugar visible de la licencia de la terraza. En la clasificación de grave entran los incumplimientos por exceso en el número de sillas y mesas, ocupación de una superficie mayor a la autorizada, la colocación de elementos prohibidos o hacer uso de publicidad sin ajustarse a lo establecido en la ordenanza. Por muy graves se entienden todos los incumplimientos en dicha actividad cuando ésta se desarrolla en zonas acústicamente saturadas (ZAS), la cesión de explotación de la terraza a una persona distinta del titular de la licencia o la falta de visibilidad en la señalización de los perímetros que delimitan dicho espacio.

Los bares con dos sanciones graves que perderán la licencia se arriesgan, incluso, a no volver a tenerla. En caso de que los incumplimientos sean reiterados, el Ayuntamiento pondrá esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.