Los coches de la Policía Local de Sevilla serán de la marca Toyota y tendrán mejores prestaciones

Los nuevos patrulleros de la Policía Local de Sevilla ganarán en calidad y en prestaciones, gracias al aumento del dinero destinado para la renovación de la flota efectuado por el Ayuntamiento de Sevilla. Los nuevos patrulleros, que se incorporarán probablemente en el mes de diciembre, serán de la marca Toyota. Las furgonetas serán Ford.

El Consistorio gastará unos 13 millones en el contrato de renting de los nuevos vehículos de la flota, cuando en un principio el gasto previsto era de 11 millones y medio. Con esta mejora se busca más calidad, comodidad y seguridad en los vehículos destinados al trabajo policial.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) destacó estos avances, en una nota de prensa en la que apunta a que “pronto serán realidad”. “Siempre decimos que una ciudad como Sevilla merece una policía a la altura de ella, y estamos en el camino”, señala el sindicato mayoritario del cuerpo.

Esta organización califica como “una mejora considerable” la gestión con la flota de vehículos. “Se trata de un trabajo que reconocemos, y que no debe ser fruto de la casualidad”. El Sppme recuerda que la unidad de intervención, el GAR, estará en funcionamiento en los próximos meses. También verán la luz pronto los distintos servicios de datos de tráfico y padrón, en los que trabaja la Unidad de Informática.