Así combate el Ayuntamiento de Sevilla el fenómeno de la 'botellona'

Un incremento importante. Durante el año 2021 la Policía Local de Sevilla realizó más de 7.500 actuaciones para luchar contra la botellona. De ellas, en más de dos mil ocasiones derivó en la incoación de expedientes sancionadores. Si en 2019 se pusieron en torno a 1.700 multas, el pasado año se superaron ampliamente las 9.000. Los controles preventivos y disuasorios y el hecho de que casi se haya quintuplicado las cifras de sanciones revelan la atención que la Policía Local presta al fenómeno del consumo de alcohol en la calle en toda la ciudad, subraya el Ayuntamiento. Además, la cuantía de la multa subió a 300 euros.

Estos son algunos de los datos más significativos de la lucha contra la botellona. Un fenómeno que sufrió un repunte con los cierres de la hostelería por la pandemia, y que en Sevilla tiene un amplificador con la ausencia de lluvias de los últimos meses y las temperaturas suaves que se están dando de los últimos meses. En las últimas semanas se ha visto imágenes de grandes concentraciones de jóvenes bebiendo en el barrio de Los Remedios o destrozos en el Parque de San Jerónimo. Los vecinos llevan tiempo denunciando estas concentraciones que, además de las molestias propias durante la noche, deja un reguero de suciedad y porquería.

El Ayuntamiento de Sevilla, según los datos facilitados a este periódico, activa cada noche del fin de semana más de un centenar de efectivos de Policía Local destinados a controlar el fenómeno de la botellona y otras actividades de ocio. Al margen de este dispositivo específico, se pone en marcha el operativo dedicado a atender las incidencias que puedan darse en la ciudad.

Las actuaciones de la Policía Local se enfocan fundamentalmente a la prevención y aplicación de medidas disuasorias. Este dispositivo se activa en cuatro fases.

Monitorización, rastreo y escucha activa en redes sociales . Así se detectan diferentes tipos de publicaciones que indican las posibles ubicaciones donde se producirán las concentraciones.

Preventivo y de anticipación : Con la información obtenida en redes y avisos de los ciudadanos y entidades, se activan dispositivos disuasorios en los puntos donde se tiene certeza de la celebración de estas quedadas.

Intervención : En aquellos casos de generación espontánea de la concentración, o de avisos de ciudadanos al 092, el dispositivo de reacción interviene controlando la situación y solventando las molestias a los vecinos.

Normalización: Los espacios públicos recuperan su normalidad cuando se retiran los restos y desperdicios procedentes de estas concentraciones. Aquí es fundamental la intervención coordinada de Lipasam.

La monitorización en redes sociales

El fenómeno de la botellona, entendido como el encuentro, más o menos numeroso, más o menos espontáneo, de jóvenes en espacios públicos para su esparcimiento y consumo de bebidas, ha cambiado poco en los últimos años. El clima y la idiosincrasia de Sevilla hacen que los ciudadanos, de cualquier edad, hagan un uso intensivo de los espacios públicos. Algo que sí ha cambiado, como en el resto de ámbitos de la sociedad, han sido las herramientas de convocatoria y de comunicación a través de redes sociales.

La penetración de las redes sociales en la sociedad hace que las convocatorias se realicen en poco tiempo y con gran repercusión. Ahí también está presente la Policía Local. Es una de las herramientas más importantes para adelantarse al fenómeno. El equipo de redes sociales de la Policía Local de Sevilla viene realizando desde 2015 un importante trabajo tanto en el día a día, como en los muchos eventos complejos que se celebran en la ciudad.

Con el empleo de técnicas OSINT (Open Source Intelligente) y aplicaciones de código abierto (fundamentalmente desarrolladas en entorno Python) estos agentes analizan las diferentes fuentes abiertas de información, aplicando motores de búsqueda y escucha activa que cada semana ofrecen detalles muy interesantes para la activación de los dispositivos policiales.

"La intensa presencia de las redes sociales en el día a día de nuestra sociedad hace preciso que la Policía Local mantenga esta escucha a lo que ocurre en ese espacio virtual de nuestra ciudad", subraya Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana.

Ya se han producido numerosas intervenciones y detenciones por conductas observadas en redes sociales, así como convocatorias de diferente tipo abortadas. La colaboración ciudadana en este aspecto es fundamental para la labor policial.

El dispositivo de cada fin de semana se va desplegando y actúa en función de las convocatorias detectadas, las denuncias de los vecinos y la información canalizada a través de los distritos municipales, así como las conclusiones extraídas de la ejecución de operativos anteriores. "No hay un patrón establecido más allá de la elección por parte de los jóvenes de aquellas zonas que les resultan más atractivas, por ejemplo, la zona del río cuando hace buen tiempo o zonas más interiores cuando el tiempo empeora", explica Cabrera.

También se vigila por parte de los agentes el comportamiento de algunas actividades que fomentan el consumo en la vía pública, fuera de las zonas habilitadas para ello, lo que provoca actuaciones disciplinarias contra las mismas. Estos hechos también son muy denunciados por vecinos de zonas como la Alfalfa que se muestran hastiados de la actitud de algunos locales de ocio que no establecen ningún tipo de control para evitar las molestias.

Chavales cada vez más jóvenes

La propia evolución de la sociedad actual también ha deparado que el consumo de alcohol en la calle se haya adelantado a edades muy jóvenes. Es habitual ver por las tardes a pandillas de chavales apostados, por ejemplo, en el Parque de la Buhaira de Nervión.

Esta circunstancia requiere de un enfoque integral par combatir el problema, indica el delegado: "El fenómeno de la botellona, como hábito o forma de esparcimiento, no es una cuestión exclusivamente policial. Es preciso una visión integral del fenómeno para adoptar soluciones y políticas transversales, de ocio alternativo, de prevención, educación, sanitarias, etcétera. Precisamente, son los menores de edad a quienes prestamos especial atención para detectar situaciones de ingesta excesiva de bebidas alcohólicas activando la atención sanitaria y contactando con sus progenitores para que tomen control de la situación de sus hijos".

Siempre que los centros educativos lo solicitan, la Policía Local acude a las aulas para dar charlas para poder disfrutar de un ocio seguro y respetando el descanso de los vecinos. Esa tarea de difusión es muy importante para disuadir del consumo de bebidas alcohólicas en los menores de edad.

¿Cuáles son los lugares más problemáticos?

El mapa de la botellona es amplio y se extiende por toda la ciudad. Hay desde pequeñas concentraciones en alguna plaza de barrio más o menos aislada a grandes quedadas como han podido producirse en La Alameda o el Parque del Guadaíra cuando hay partido de fútbol en Heliópolis. Cabrera asevera que los lugares más problemáticos son aquellos en los que puedan ocasionarse más molestias: "El principal criterio de actuación es que el disfrute y el derecho al esparcimiento que los jóvenes tienen no afecte al derecho al descanso de los vecinos".

En en algunas zonas de España se está viendo cómo estas quedadas para beber acaban en altercados con la Policía cuando trata de dispersar a la multitud. "En Sevilla no tenemos ese tipo de pandillas violentas. Esto no es óbice para que puedan producirse altercados aislados que requieren la intervención policial", incide Cabrera. Policialmente el fenómeno no es competencia exclusiva de la Policía Local en base a la normativa autonómica que otorga facultades a las administraciones locales. En los casos de grandes concentraciones de personas, nos encontramos ante un asunto de orden público y debe ser la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla quienes asuman un papel protagonista en la intervención.