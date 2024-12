La Comisión de Patrimonio estudia este miércoles el proyecto de rehabilitación de San Laureano

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico estudiará este miércoles el proyecto de rehabilitación integral de la antigua iglesia de San Laureano, en la Puerta Real. Este histórico templo, que perteneciera al colegio del mismo nombre, lleva 25 años esperando salir de la ruina. El Ayuntamiento prevé invertir en las obras más de 1,4 millones hasta 2026 gracias al Plan de Enajenaciones recientemente aprobado. La antigua iglesia pasará a tener un uso dotacional. Además, el proyecto contempla la consolidación del espacio urbano mediante la reurbanización definitiva del llamado Jardinico Alto y la edificación de la parcela junto al muro de cierre del presbiterio de la iglesia, algo muy demandado por los vecinos.

El Proyecto Basico y de Ejecucion de la segunda fase de obras rehabilitacion de la iglesia de San Laureano tiene como objetivos la adecuación del interior de la iglesia para un uso versátil y multifuncional, con la restauración de las pinturas murales existentes y la necesaria dotación de equipamiento y de infraestructura básica expositiva; Implantación de una edificación de nueva planta para usos auxiliares a los principales del interior de la iglesia; la integración de la estructura defensiva de la muralla histórica existente en calle Goles; la solución a los problemas de accesibilidad desde el exterior de la parcela, atendiendo a las servidumbres existentes en el espacio libre del Jardinico Alto, la urbanización de los espacios exteriores colindantes, incluyendo acometidas y dotación de suministros necesarios. La obra cuenta con un presupuesto de 1.443.850 euros, más IVA, distribuidos en tres anualidades: 95.590,00 euros este 2024; 1.099.285 euros, en 2025; y 238.975 euros, en 2026.

La iglesia de San Laureano vista desde el patio del mismo nombre. / D. S.

En los últimos años, la Gerencia de Urbanismo ha realizado una serie de intervenciones en una doble línea: por una parte, se ha asegurado la estanqueidad del edificio realizando reparaciones puntuales en muros y cubierta, que cuminó en 2019 con la sustitución de esta última. Por otra parte, se han realizado varias campañas de investigaciones arqueológicas y de conservación preventiva para un mayor conocimiento del edificio, en aras de su restauración. La última, realizada este mismo año, va dirigida a la recuperación de las pinturas murales del siglo XVIII halladas en el presbiterio.

El interior de San Laureano. / D. S.

Las últimas intervenciones han conseguido detener el deterioro del edificio, eliminando las patologías principales y dotándolo de una estabilidad general. Sin embargo, ésta es una situación provisional que requiere de una intervención integral, ya que, de no ser así, se revertirán las facultades de dichas actuaciones, alterando las condiciones higrotérmicas.Esto último, puede ser grave en el caso de la conservación de las pinturas murales del siglo XVIII. En el exterior, urge la urbanización definitiva del Jardinico Alto, única entrada necesaria a la iglesia.

Una larga espera de 25 años

Restos de pinturas hallados en San Laureano. / M. G.

La de San Laureano es una de esas heridas abiertas en Sevilla que nunca acaba de cerrarse. Han pasado 25 años y 6 alcaldes desde que el Ayuntamiento recibió el antiguo templo mercedario como parte del pago por la construcción de un complejo residencial en el patio del mismo nombre, levantado sobre el que fuera palacio de Hernando Colón en el siglo XVI. Por el camino se frustraron los proyectos para que la Universidad de Sevilla construyera la sede del Instituto de Desarrollo Regional o el interés de la Fundación Doña María, que se haría cargo del inmueble a cambio de poder construir un edificio en la parcela de los Humeros. En los últimos años se han dado pasos decisivos, como el arreglo de la ruinosa cubierta, y se han enfocado los posibles usos de la iglesia una vez rehabilitada. Los vecinos esperan que, por fin, en este mandato se pueda concluir una intervención que conlleva la recuperación del tramo de la muralla islámica de la ciudad de la calle Goles.

Vista aérea de San Laureano / Departamento De Infografía

El abandono de la antigua iglesia de San Laureano se remonta al siglo XIX. El mariscal Soult, de tan desagradable recuerdo, la espolió y la puntilla fue la Desamortización de 1836. Entonces se cerró y quedó como mero almacén. Así se llega a los albores del siglo XXI. La familia propietaria de la propiedad –el patio de San Laureano y la iglesia– vende el espacio a una promotora para hacer viviendas. Fruto de esta operación, la Gerencia de Urbanismo recibe la propiedad del templo, de 400 m2, y acuerda el derribo del edificio situado en el llamado jardinico alto, una parcela de 200 m2. Era el año 1999. Hasta el año 2003 la promotora desarrolla una importante actuación arqueológica en el patio a petición de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y realiza una actuación básica de afianzamiento de las cubiertas del templo. Gracias a la ingente información que depara la campaña se consigue reconstruir de manera virtual las distintas edificaciones de Hernando Colón.

Así se llega al año 2007. El Ayuntamiento firma un convenio con la Universidad de Sevilla por el que le cede de manera gratuita y por 50 años la iglesia. La intención de la US era la de levantar la nueva sede del Instituto de Desarrollo Regional (IDS), un proyecto de dos millones de euros. La US también realiza unas catas en el suelo del templo. Este esperado proyecto no tardó en truncarse. El IDS desaparece y la US renuncia a la cesión. En diciembre de 2011 la iglesia de San Laureano regresa a manos municipales, en este caso, a las del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS). Prácticamente han pasado ya once años y tan sólo se ha hecho una actuación menor para afianzar las maltrechas cubiertas.

Planta del Colegio e Iglesia de San Laureano / Departamento De Infografía

En estos años, el Ayuntamiento trató de que el Arzobispado se hiciera cargo del templo. La opción planteada por la Iglesia fue la de ofrecérselo a los cristianos de rito ortodoxo, que declinaron la oferta por la importante inversión económica que había que hacer para rehabilitar el edificio. Bajo el mandato del popular Juan Ignacio Zoido se impulsa un proyecto para rehabilitar las cubiertas. Habrá que esperar todavía unos años para que estas obras se realicen. Durante el mandato de Juan Espadas se dio un impulso definitivo para esta actuación. Tras la elaboración del proyecto, se adjudicó a la empresa Campano la reconstrucción de la cubierta y el reforzamiento de los muros. Esta obra fue recepcionada en octubre de 2020 tras una inversión de 227.000 euros.

Durante la actividad arqueológica preventiva realizada durante el transcurso de las obras de conservación se realizaron un total de 20 catas que permitieron corroborar que la presencia de pintura mural en San Laureano era más abundante que la que en un principio se suponía. La Gerencia de Urbanismo encarga entonces unos estudios para restaurarlas e integrarlas en el futuro proyecto de restauración. Se han invertido casi 100.000 euros en esta actuación. Para realizar el proyecto de rehabilitación se convoca un concurso público al que se presenta tan sólo el arquitecto Alberto Atanasio Guisado.

Las huellas del palacio de Hernando Colón

El Patio de San Laureano, lugar donde Hernando Colón construyó su palacio. / M. G.

La historia de San Laureano está ligada a la familia del descubridor de América. A principios de 1526 Hernando Colón compra la huerta a la fábrica de la iglesia de San Miguel y el muladar de la Puerta de Goles le es cedido por el Cabildo del Ayuntamiento a cambio de construir sobre él una casa, según relata el profesor Hernández Díaz. Allí levanta su residencia de estilo renacentista que, según los estudios arqueológicos realizados durante la construcción del edificio de viviendas Patio de San Laureano, fue destruido por un corrimiento de tierras.

La construcción del Patio de San Laureano desveló que la huella de las crujías principales del palacio de Hernando Colón se extienden hasta la antigua iglesia del colegio de frailes mercedarios, la misma que hoy sigue en pie y esperando su reutilización. Las lindes del edificio colombino fueron conservadas por los frailes para levantar el colegio y la iglesia a principios del siglo XVII.