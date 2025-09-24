Las comunidades de propietarios denuncian retrasos en el cobro de morosos por la obligación de intentar una solución extrajudicial

Los administradores de fincas colegiados de Sevilla alertan de que la nueva ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, obliga a las comunidades con vecinos morosos a demostrar que se ha intentado un acuerdo extrajudicial antes de presentar una demanda. Esta norma entró que en vigor en abril de 2025 y afecta de lleno a la tesorería de miles de comunidades y al mantenimiento de servicios esenciales, como la limpieza, la luz o el ascensor, denuncia el colegio del gremio de Sevilla.

La aplicación de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) obliga a las comunidades con vecinos morosos a demostrar que se ha intentado un acuerdo extrajudicial antes de presentar una demanda.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, María Dolores García Bernal, subraya que, “si bien los Medios Adecuados de Solución de Controversias pueden ser útiles en muchos ámbitos, la reclamación de deudas comunitarias requiere de agilidad y seguridad jurídica, ya que los impagos comprometen de forma inmediata la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios compartidos”. Y añade que "las principales consecuencias de esos retrasos que provoca la nueva ley en el cobro a los morosos y que trataremos el 1 de octubre suelen afectar a servicios básicos como el mantenimiento del ascensor, de las zonas comunes o la limpieza al tener el resto de vecinos que asumir su coste mientras se consigue el pago de la deuda", concluyó.

Maria Dolores Garcia Bernal, presidenta del colegio de Administradorea de Fincas de Sevilla / CAF Sevilla

Las comunidades de propietarios de Sevilla advierten de que la aplicación de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) está generando retrasos importantes en el cobro de cuotas impagadas por parte de vecinos morosos. Una situación que afecta de forma directa a la tesorería de muchas comunidades y que pone en riesgo el mantenimiento de servicios básicos.

El problema radica en que la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce como requisito previo a la presentación de muchas demandas civiles y mercantiles, entre las que se encuentran los procedimientos monitorios para la reclamación de cuotas adeudadas de comunidad, que se haya intentado previamente una solución extrajudicial mediante uno de esos MASC, una circunstancia que ralentiza el proceso y el cobro de las cantidades adeudadas y que, en muchos casos, obliga al resto de vecinos a cubrir el coste durante el tiempo que dure el trámite.

Jornada informativa en la Cámara de Comercio

Con el fin de analizar este problema y ofrecer respuestas a los presidentes de comunidades de propietarios, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, que preside María Dolores García Bernal, ha organizado el próximo miércoles, 1 de octubre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio (Plaza de la Contratación, 8), la X edición del Día del Presidente de la Comunidad. Una iniciativa con entrada libre hasta completar aforo, diseñada para que los vecinos que ejercen este importante papel en las comunidades de propietarios puedan compartir experiencias, resolver dudas y poner en común herramientas para una gestión más eficaz de las comunidades vecinales.

La jornada contará con la conferencia La conciliación privada como medio adecuado de solución de controversias, a cargo de Wenceslao Olea Ballesteros, letrado de la Administración de Justicia y se plantea como un foro de debate, formación y apoyo para quienes ejercen la presidencia en las comunidades de propietarios.

El Día del Presidente de la Comunidad se ha consolidado como un espacio de encuentro con el que el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla reafirma su compromiso de asesorar, formar y respaldar a los presidentes y presidentas de comunidad, que son figuras esenciales en la vida cotidiana de los edificios y urbanizaciones de la ciudad