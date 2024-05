La concesionaria de Andalucía de los Niños recurre al juzgado el desalojo por parte de la Junta

La empresa Kosmoarte se defiende de las acusaciones de la Junta de Andalucía que han llevado a la declaración de la extinción de la concesión. Esta entidad, que desde 2016 gestiona el parque de maquetas Andalucía de los Niños, ha pedido medidas cautelares y ha presentado un recurso en el juzgado de lo contencioso-administrativo para evitar el cierre y el desalojo del recinto. Esta decisión viene motivada después de que el pasado 3 de mayo la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos desestimara el recurso presentado contra la extinción de la concesión por "graves incumplimientos", tal y como avanzó este periódico.

"Kosmoarte Barqueta SL se hace cargo del parque en el año 2016, cuando éste se encontraba totalmente abandonado y sin ni siquiera disponer de acometida de agua ni de luz, sin un vallado perimetral, con indigentes habitando dentro del mismo. El estado de las maquetas era deplorable, muchas de ellas irrecuperables por su estado de deterioro y muchas otras desaparecidas y saqueadas", ha señalado la empresa en una nota.

Desde entonces, agregan, la empresa acomete unas obras de rehabilitación del recinto, no sólo de acondicionarlo y recuperar sus caminos y zonas ajardinadas, sino que se empieza la restauración de las maquetas por un equipo de maquetistas.

La concesionaria asegura que desde el años de la concesión, 2016, hasta 2023, cuando la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía recibe una queja presentada por un particular ante el Defensor del Pueblo por el estado del parque, "no ha acudido ni una sola vez a las instalaciones para interesarse por los trabajos realizados ni para indicar si los procesos de restauración estaban siendo los adecuados o no". En hasta 3 ocasiones, insisten desde Kosmoarte Barqueta SL, han emitido informes para mantener informada a la Junta de Andalucía de los avances que se han ido realizando. "La única y primera vez que acude es para iniciar el proceso de rescate del parque, una vez ya se encontraba rehabilitado al 99% y casi al final de las obras de adecuación que hicieron falta realizar para poder volver a recuperar este espacio tan deteriorado".

El informe del IAPH sobre el estado de la maquetas

El 15 de diciembre de 2023, después de que la concesionaria trasladara a la Junta que ya estaban subsanadas la deficiencias, la dirección general de Patrimonio realiza una inspección en el recinto junto a técnicos del IAPH. El 11 de enero de 2024, el IAPH emite un informe sobre el estado de las maquetas.

El informe emitido por el IAPH resultó muy esclarecedor para determinar el estado real de las maquetas. Los técnicos del IAPH advertían que las maquetas que se declaraban completamente restauradas no lo estaban, y presentaban roturas, pérdida de piezas o deformaciones importantes. Se advierte sobre los materiales empleados en estas intervenciones que no serían los más idóneos ni compatibles con los originales. Las pinturas elegidas para las reintegraciones, por su parte, ocultaría los detalles y texturas de las maquetas. Por último, se señala que varias maquetas han sido desplazadas de su ubicación original.

Desde Kosmoarte, sobre este documento, señalan que "los restauradores del IAPH reconocen que las maquetas no están catalogadas como “Bien de Patrimonio”, por tanto, no cabe y resulta una aberración valorarlas como tal".

Organización de eventos de todo tipo

Kosmoarte Barqueta en estos años, sostiene, ha realizado innumerables eventos de todo tipo: culturales como carnaval o flamenco, talleres de baile, así como varios eventos benéficos y a favor de las bolsas de Caridad de hermandades como el Baratillo o la Hermandad del Rocío de Sevilla. "La Junta de Andalucía y la dirección general de Patrimonio son conocedores de ello, pues tiene cartas de apoyo, emitidas expresamente por estas entidades hacia la propia dirección general de Patrimonio".

Además, aseveran que dentro del programa que estaba previsto que empezara a funcionar a finales del pasado año, la empresa cuenta con un acuerdo por parte de la asociación Legado Expo, la cual se encarga de velar por el bien patrimonial de la Expo 92. Dicho acuerdo, consistía en empezar a realizar visitas guiadas al parque expositivo.

También son conscientes, añaden, del acuerdo con Isla Mágica, donde el parque acogería y enseñaría a las excursiones de escolares que visitaran el parque temático, la zona expositiva de Andalucía de los Niños y se les daría un desayuno andaluz, mientras esperaban que Isla Mágica abriera sus puertas en el día de la visita de estos grupos.

"Tanto Legado Expo, Isla Mágica como la revista sevillana PYMES Magazine y la asociación ASEMO (reinserción laboral de ex presidiarios) emitieron una carta de apoyo hacia este proyecto a la dirección general de Patrimonio".

Voluntad de subsanar cualquier incumplimiento

Desde que se dio comienzo del expediente en el otoño de 2023, Kosmoarte Barqueta SL habría mantenido varias reuniones tanto con el director, la subdirectora y el jefe de servicio de la dirección general de Patrimonio, "donde se les mostró en todo momento la voluntad de reconducir la situación y subsanar cualquier incumplimiento, incluso de la formación de una mesa de trabajo conjunta para que Andalucía de los Niños volviera a ser un museo al aire libre".

La empresa también se defiende resaltando que hasta la fecha no tiene pendiente el pago del canon estipulado y ha invertido hasta el momento en la rehabilitación del parque y de parte de sus maquetas casi un millón de euros. "Esta inversión es porque siempre ha sido su intención abrir el parque para todos los públicos y poder celebrar los eventos culturales y educativos que estaban proyectados".

Finalmente, insisten en que quiere continuar con la concesión -que contaba con un plazo de 20 años-. Por ello ha presentado en el juzgado de lo contencioso-administrativo una petición de medida cautelar y una demanda para que sean los jueces quienes decidan sobre el futuro del parque.

"Si los jueces fallan a favor de Kosmoarte Barqueta SL seguirá con su proyecto, subsanando todo aquello que la dirección general de Patrimonio estime oportuno e irá de la mano de ellos para volver a tener abierto el parque de Andalucía de los Niños que la ciudad de Sevilla se merece".