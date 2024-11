Condenan al 'inquiocupa' de Sevilla Este por utilizar sin permiso una plaza de garaje

Un juzgado de Sevilla ha condenado al inquiocupa de Sevilla Este por utilizar una plaza de garaje sin permiso. El condenado es un ciudadano senegalés conocido como Jimmy, que en 2021 desató una oleada de solidaridad tras sufrir el incendio de su puesto de venta ambulante en Los Remedios. Varias personas organizaron una cuestación en favor de este hombre, al que ayudaron entregándole unos 11.000 euros. A pesar de recibir dinero, lleva años sin pagar el alquiler de la casa, según denunció su casera, Amparo Meléndez. Esta mujer lo denunció por el impago y también por el uso de la plaza de aparcamiento sin permiso. Este extremo es el que ahora ha sido juzgado, y por el que se le ha condenado a una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros. Es decir, al pago de 540 euros.

Según denunció Meléndez, el senegalés es desde hace tiempo un inquiocupa, como se conoce a la modalidad en la que los inquilinos pagan en un primer momento el alquiler pero luego dejan de hacerlo. Según la propietaria, Jimmy le debe unos 35.000 euros, correspondientes a los últimos tres años del alquiler. "Al principio pagó bien, pero luego ya fue dejando de hacerlo. Pagaba con retraso y no abonaba la mensualidad completa. Ponía excusas como que se había estropeado su furgoneta o que uno de sus hijos había terminado la carrera de Económicas y tenía que comprarle un traje", aseguró Amparo, que contó que fue a raíz de la pandemia cuando comenzaron verdaderamente problemas. "Me llegó a exigir que le perdonara el alquiler porque no vendía nada".

El pasado 7 de noviembre se celebró el juicio por la usurpación de la plaza de garaje, que el inquilino tampoco pagaba ni estaba en el contrato de alquiler del piso. La sentencia del juzgado de Instrucción número 5, emitida el pasado día 21, expone que la titularidad de la plaza de aparcamiento no se ha puesto en duda "y el efectivo uso de la misma, al menos entre los meses de febrero a abril de 2024, ha sido reconocida" por el acusado.

"Lo controvertido en este caso se centra en la existencia de un título que legitime al denunciado para poseer y utilizar el espacio de aparcamiento o la autorización de la propietaria para hacerlo. La denunciante ha sido persistente al afirmar que en ningún caso alquiló ni autorizó al denunciado, al que tenía alquilado un piso, para utilizar la plaza de garaje del edificio", apunta la juez en la sentencia.

La magistrada añade que ambas partes han presentado como prueba documental el contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por los dos. Dicho contrato "no incluye ni expresa ni tácitamente el arrendamiento de la plaza de garaje". La dueña del piso y del aparcamiento no facilitó a su inquilino ni la llave del garaje ni el dispositivo de acceso, "los cuales se agenció el denunciado de alguna otra manera, precisamente porque era consciente de la negativa de la titular para que usara ese espacio de estacionamiento".

La vivienda de la polémica es un piso de 115 metros cuadrados con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño y aire acondicionado, en la que reside Jimmy con su esposa y sus hijos. Amparo Meléndez asegura que necesita la casa para instalar en ella a su madre, de la que tiene que cuidar porque tiene la movilidad reducida y que vive en un bloque sin ascensor. La situación la llevó a estar en tratamiento psicológico, ante la impotencia de no poder hacer nada para echar al presunto inquiocupa de su vivienda. "Recaudó más de 11.000 euros y yo no he visto nada de ese dinero, podría haber empleado algo en pagarme a mí, que también lo necesito. Quiero que los sevillanos sepan lo que hay detrás de aquella historia solidaria, que no todo es lo que parece", dijo en su día la casera.

Ambas partes están enfrentadas en un conflicto que se tendrá que resolver en los tribunales, donde hay varias denuncias cruzadas, además de la del garaje. El senegalés denunció a la dueña de su piso por amenazas, pero ésta salió absuelta y asegura que jamás le amenazó. "Yo lo único que hacía era pedirle que se fuera de mi casa, que estoy con tres préstamos y una madre que se cayó el año pasado y no puedo más, necesito a mi casa para que mi madre no esté prisionera en su casa". Dice que le llegó a ofrecer otra casa en Rochelambert, pero éste se negó porque estaba demasiado lejos del colegio de su hija. "No quería levantarla una hora antes para llevarla al colegio".

Amparo denunció después a Jimmy por estafa porque asegura que le presentó una documentación que no era acorde a la realidad, "cuando no tenía nada a su nombre". El senegalés asegura que tenía su casa en Triana. También le puso otra por denuncia falsa por las supuestas amenazas que el hombre llevó a los tribunales. Jimmy sufrió el incendio de su puesto de venta ambulante, situado en la avenida de la República Argentina, en el año 2021. El caso desató una oleada de solidaridad entre los vecinos de Los Remedios, que se volcaron en ayudarle.