El Consejo Social de la US alerta de un déficit de ocho millones en las cuentas de 2024

Figura de la Fama que corona el Rectorado de la US.

Respuesta rotunda a la defensa del balance financiero realizada por el gobierno de la Universidad de Sevila (US). Si el pasado jueves el equipo del rector Miguel Ángel Castro defendía el cierre de las cuentas del año pasado, con un superávit de 5,5 millones de euros, un día después el Consejo Social de la institución académica pone tales cifras en entredicho, al advertir de un déficit superior a los ocho millones de euros que, eso sí, por ahora no pone en peligro la solvencia de la universidad. Todo ello al final de un mandato y en vísperas electorales.

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US), a través de un comunicado, ha informado de que ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, tras recibir el informe de auditoría preceptivo, que, aunque con opinión favorable, señala dos salvedades, así como información sobre ciertos requerimientos legales. Por otro lado, el órgano ha expresado su preocupación por las pérdidas patrimoniales ajustadas, que ascienden a 8.210.399 euros, como consecuencia, principalmente, de la incorporación de remanentes afectados o finalistas de ejercicios anteriores.

El auditor señala en su informe que la US no ha proporcionado una relación detallada y actualizada del inventario general de bienes y derechos al cierre del ejercicio. Esta omisión impide verificar aspectos clave como la fecha y precio de adquisición, la amortización acumulada y el valor actualizado de los activos inmovilizados. El auditor advierte que no puede pronunciarse sobre la adecuación de dicha valoración ni sobre su impacto en el patrimonio neto. El Consejo Social ha dejado constancia de su preocupación por esta cuestión y ha solicitado actualizar y documentar el inventario lo antes posible, dado que se trata de una circunstancia que viene arrastrándose desde años anteriores.

Los remanentes de tesorería

Por otro lado, el auditor alerta de que se ha detectado un uso de remanentes de tesorería no afectados por encima del límite autorizado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, lo que contraviene lo establecido en el artículo 89.5.a del Decreto Legislativo 1/2013 (Ley Andaluza de Universidades). El Consejo Social ha instado a buscar un consenso con la Junta para evitar futuras irregularidades.

En relación con el resultado del ejercicio, el Consejo Social ha expresado su inquietud con el resultado patrimonial ajustado, que da unas pérdidas de 8,2 millones de euros, lo que representa un déficit real en la actividad ordinaria de la US. Este dato se obtiene tras ajustar el resultado presupuestario bruto (14,8 millones de euros). Una de las partidas que más afecta a la hora de ajustar el resultado bruto y hacerlo negativo son los remanentes incorporados de ejercicios anteriores. Se trata de fondos que, financiados principalmente a través de subvenciones o fondos finalistas, no fueron ejecutados en su momento. Si bien este resultado negativo no genera problemas de solvencia a corto plazo para la universidad, pues la misma cuenta con una tesorería de más de 138 millones de euros, el Consejo Social ha señalado, también en este punto, su preocupación. Por tal motivo, ha recomendado revisar el equilibrio estructural del presupuesto ordinario, con el fin de alinear el gasto recurrente con ingresos realmente disponibles, sin depender de remanentes, así como establecer objetivos de contención del gasto corriente.

"La mayor financiación de su historia"

Durante la comisión económica del Consejo Social también se ha abordado la cuestión de la financiación por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha destacado que, según datos facilitados por la Consejería de Universidad, la US ha recibido en 2024 la mayor financiación de su historia, cifra que volverá a superarse en 2025. En los últimos siete años, la financiación a las universidades públicas andaluzas ha aumentado de 1.369 millones en 2018 a más de 1.747 millones en 2025.

Además, se ha desbloqueado el uso de remanentes no afectados, lo que permite la ejecución de importantes infraestructuras. En abril, la Junta firmó un acuerdo de financiación extraordinaria por valor de 20 millones de euros, lo que reafirma su compromiso con el sistema universitario público. Estos datos reflejan "el compromiso del Ejecutivo autonómico con las universidades públicas".

El Consejo Social subraya que los esfuerzos de financiación antes referidos, deben venir acompañados de una mejora continua en la gestión, para un uso óptimo de los recursos públicos de la US, así como de la mejora de la captación de financiación externa. La Universidad de Sevilla alcanza actualmente un 27% de financiación externa, cerca del objetivo legal del 30%. El Consejo Social se ofrece expresamente a colaborar para alcanzar esta meta y optimizar el uso de los recursos públicos.