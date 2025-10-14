Corte nocturno de luz en la estación de Sevilla Santa Justa del 14 al 16 de octubre por operaciones de mantenimiento

Adif procederá al corte de suministro eléctrico en las madrugadas del martes 14 al miércoles 15 de octubre y desde esa fecha al 16 de octubre en la estación de Sevilla Santa Justa, con motivo de la realización de operaciones de mantenimiento y revisión anual obligatoria de los centros de transformación de la estación ferroviaria.

Por motivos de seguridad, el corte del suministro eléctrico es necesario para la correcta realización de estos trabajos en los centros de transformación en alta tensión de las instalaciones ferroviarias.

La estimación de la interrupción en ambos casos es desde las 00:30 h hasta las 04:15 h aproximadamente. Durante este periodo de tiempo entrarán en servicio los grupos electrógenos que alimentan los circuitos esenciales de la estación y que durante su funcionamiento se produce más ruido del habitual.

Esta actuación ha sido puesta en conocimiento tanto de la Policía Local como de las dependencias de Adif que trabajan en la estación, con objeto de minimizar el impacto de estos trabajos.

Adif lamenta las molestias que estas actuaciones de mantenimiento puedan ocasionar a los vecinos y agradece su comprensión.