¿Cuánto cuesta estudiar Medicina en la Universidad Loyola de Sevilla?

La Universidad Loyola espera que antes de que acabe 2023 empiece a impartir Medicina en el campus de Sevilla. Así lo han hecho saber fuentes de la institución jesuita después de que el Consejo General de Universidades haya dado el visto bueno al plan de estudios de dicha titulación, que había sido cuestionado en primavera por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). Por tal motivo, se apremia a la Junta para que apruebe el nuevo grado antes de diciembre, el margen de tiempo con el que cuenta el centro privado para desarrollar el primer curso de esta enseñanza "en condiciones normales".

El anuncio de una nueva carrera de Medicina en Sevilla despertó el interés de muchos estudiantes, de ahí que el pasado abril se presentaran a la prueba específica de acceso para este grado 180 aspirantes, que optan a ocupar las 60 plazas previstas. Muchos de ellos realizaron este ejercicio ante la nota de corte tan alta que registra esta titulación en la Universidad de Sevilla (US), para la que se exige una calificación superior a 13.

La elevada puntuación la motiva principalmente la alta demanda que registran dichos estudios, para la que no existe aún una oferta demasiado amplia en la Hispalense. Ante tal limitación, muchos jóvenes optan por acudir a otras universidades públicas en las que la nota de corte es menor o acudir a la enseñanza privada. Una posibilidad, no obstante, que requiere de un buen respaldo económico con el que no cuentan todos los estudiantes.

El coste del primer año

Las cifras confirman este otro importante "filtro". La propia Universidad Loyola publica el precio de las titulaciones en su página web. La de Medicina es la más cara. El primer año de carrera cuesta 14.200 euros por alumno. Aquí se incluye el precio de la reserva de plaza, que alcanza los 2.300 euros (también el más elevado), el de la matrícula (700) y el de los créditos, 225 euros. El primer curso consta de 60 créditos, como el resto de titulaciones que no son dobles.

La política de precios de la Loyola aclara que el pago a realizar por la reserva de plaza corresponde a la cantidad que, de forma voluntaria, abona el aspirante a ocupar un puesto en una carrera. Con dicho importe se reserva la plaza, que se formalizará en el plazo establecido para este trámite. Este dinero se aplica luego a la matrícula oficial. En el caso de Medicina, al ser bastante superior al precio de la matrícula, la diferencia servirá de anticipo de las mensualidades que corresponden al curso académico.

Las cuotas mensuales se calculan multiplicando el precio del crédito por el número de éstos exigido cada curso. La cuantía que resulte se divide entre el número de meses en los que se fracciona el pago de las asignaturas de las que se ha matriculado el estudiante cada semestre.

Simulación de un hospital

El hecho de que el precio del crédito en Medicina sea el más caro obedece al amplio instrumental y de servicios de los que se ha dotado a la Facultad de Salud de la Loyola para impartir esta titulación. Sus instalaciones -en las que se han invertido 30 millones de euros- cuentan con un equipamiento pionero en este tipo de enseñanzas: paritorio, quirófano, sala de críticos, sala de UCI, triaje, cinco consultas y una sala multifusión.

Fuentes de la universidad jesuita precisan que el orden de los candidatos para ocupar las plazas se forma con las notas de Bachillerato y Selectividad y las de las prueba específica. Todo ello en caso de que, una vez aprobada la titulación por la Junta de Andalucía, la demanda de estudiantes siga superando la oferta de 60 plazas. Por ahora, sólo se impartirá en el campus de Sevilla.

Después de Medicina, los precios más altos del primer curso en la Loyola lo protagonizan otras dos carreras sanitarias. Fisioterapia y Enfermería, ambas con 11.200 euros por alumno. Esta segunda titulación también se enfrentó en mayo al dictamen negativo de la Accua. El Consejo General de Universidades la avaló a finales de verano y recibió el beneplácito de la Junta a principios del curso 2023/24, lo que permitió poner en marcha sus estudios a mediados del pasado octubre en los campus de Sevilla y Córdoba. La reserva de plaza cuesta en ambos grados 1.800 euros y los créditos, 175.

Convalidación con la pública

Hay estudiantes que plantean iniciar una carrera en una universidad privada y continuarla luego en la pública. Este “trasvase” no es tan fácil como en un principio puede pensarse. El primer requisito es la nota de corte de la titulación, que siempre debe alcanzarse. Ha de recordarse aquí que la nota de Selectividad tiene una validez de dos años.

El otro factor es la convalidación de créditos por asignaturas, que queda ya al criterio de las comisiones de docencia de cada universidad. Estos órganos deciden si los temarios de una materia impartida en una institución académica y en otra tienen el mismo nivel de conocimientos. Tales criterios regulan la convalidación de estudios entre universidades, ya sean públicas o privadas.