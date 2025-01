El delegado de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, se defiende: "Es radicalmente falso. Ponen en mi boca errores de bulto"

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha asegurado este viernes que "es radicalmente falso" que él faltara el respeto a las familias de escolares con necesidades educativas especiales en el transcurso de una reunión en la que, según las asociaciones de padres y madres presentes, el delegado habría dicho que "para qué quiere un niño con autismo un personal de apoyo, para aprender a mover la lengua delante del espejo".

En relación a las peticiones de dimisión realizadas por la oposición --la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha afirmado que le dan "vergüenza" esas declaraciones y ha exigido su cese--, el delegado ha asegurado que su intención es "seguir con mi compromiso". En declaraciones a los medios, Miguel Ángel Araúz ha señalado que "no vi en absoluto" a padres que salieran llorando del encuentro y ha sostenido que se han puesto en su boca "errores de bulto". "En mi vida profesional y ahora como delegado, tengo la satisfacción de trabajar siempre por atender de la mejor manera posible y trabajar por los recursos técnicos que necesitan los equipos", ha detallado, a lo que ha añadido que "hay más recursos docentes y no docentes que nunca en el Polígono Norte". "Llevo 42 años en la profesión y se ponen en mi boca errores de bulto que no los cometería en la vida, como confundir las funciones que tiene un monitor, no sé qué de una lengua... Es una barbaridad absoluta más", ha lamentado el responsable provincial de Educación.

Araúz ha recordado que la reunión, celebrada en el centro cívico Entreparques con 20 Ampas, duró más de tres horas y continuó en la calle. El delegado ha defendido que se dio toda la información y todos los datos disponibles sobre el Polígono Norte. "Expliqué con tranquilidad y con profundidad cuál es el modelo que tiene la Consejería en atención a la diversidad, un modelo inclusivo", ha argumentado.

En el Polígono Norte, ha subido un 8% el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la Junta "ha respondido" con un 16% de más personal de atención a estos alumnos, según los datos aportados por Araúz. Pese a todo, el delegado ha defendido su petición de perdón a las familias porque "alguien ha sacado unas conclusiones radicalmente distintas de las que yo saqué y, lógicamente, desde la humildad y el respeto, si alguien se ha sentido ofendido le pido disculpas y las vuelvo a pedir porque mi intención en ningún momento fue ofender a nadie.