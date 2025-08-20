¿Tienen derecho a una indemnización por los cortes de luz los vecinos de San Juan de Aznalfarache?

Este miércoles por la noche los vecinos del barrio de Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache, se manifestarán de nuevo por los continuos cortes de luz que sufre la zona. La situación se ha visto agravada por la reciente ola de calor, cuando se han alcanzado temperaturas cercanas a los 45 grados en el municipio, con el consecuente riesgo para la salud de colectivos vulnerables como los niños y las personas mayores.

La protesta, convocada por las asociaciones de vecinos San Juan nos une, Barrio Alto - Santa Isabel, San José Obrero y Barrios Hartos, servirá para denunciar que han llegado a padecer cortes en el suministro eléctrico de más de 30 horas, que achacan a unas infraestructuras obsoletas. En este sentido, ¿tienen los sanjuaneros derecho a una indemnización por los persistentes cortes de luz?

El número de cortes y las horas de luz, claves para la indemnización

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de garantizar un suministro de calidad, estable y sin interrupciones. Además, las compañías deben registrar todos los cortes de más de 3 minutos que sufre cada usuario y el número total de interrupciones para determinar si ha cumplido o no con este compromiso de calidad.

No obstante, estos estándares varían según la zona geográfica en la que se ubica la vivienda y su densidad de población. Así, la normativa vigente establece los siguientes rangos:

Zona urbana (más de 20.000 suministros) : el límite es de 7 cortes de suministro al año o un máximo de 3,5 horas sin suministro

(más de 20.000 suministros) el límite es de 7 cortes de suministro al año o un máximo de 3,5 horas sin suministro Zona semiurbana (de 2.000 a 20.000 suminsitros): 11 cortes anuales o 7 horas sin electricidad

(de 2.000 a 20.000 suminsitros): 11 cortes anuales o 7 horas sin electricidad Zona rural concentrada (de 200 a 2.000 suministros): 14 cortes al año u 11 horas sin luz

(de 200 a 2.000 suministros): 14 cortes al año u 11 horas sin luz Zona rural dispersa: 19 interrupciones anuales o 15 horas sin suministro

Si la distribuidora eléctrica incumple cualquiera de estos dos parámetros, ya sea el número de interrupciones o las horas sin suministro acumuladas, deberá indemnizar a los usuarios de forma automática.

La compensación se realizará mediante un descuento de hasta el 10% en la factura anual. Este importe se calcula en base a la energía que habría consumido el usuario durante el tiempo del corte, incluyendo el coste de la energía y los peajes. Se trata de un descuento mínimo que, en cualquier caso, se abonará durante el primer trimestre del año siguiente al apagón.

Cómo reclamar por los electrodomésticos averiados o la comida estropeada

Aparte de este descuento automático, los consumidores podrán reclamar una indemnización a su seguro del hogar en caso de que alguno de los electrodomésticos se haya estropeado por las oscilaciones en el voltaje. Para ello, se recomienda aportar las fotografías y los informes técnicos que avalen que la avería es consecuencia de los cortes en el suministro o de la subida de tensión tras su restablecimiento, así como las facturas que acrediten su valor.

Del mismo modo, es preciso conservar los tickets de compra de los alimentos o medicamentos que se hayan echado a perder debido a la ruptura de la cadena del frío en la nevera o el congelador. En cualquier caso, deberás revisar las condiciones generales y particulares de tu póliza para conocer el alcance de la cobertura por este tipo de perjuicios.