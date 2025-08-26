Desprendimientos en la fachada de la comisaría de la Policía Nacional en el centro de Sevilla

La comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, ubicada en la Alameda de Hércules, lleva aproximadamente un mes con un perímetro de seguridad colocado por el riesgo de desprendimientos de piezas de la fachada. La Policía procedió a asegurar la zona tras la caída de algunas de las placas del edificio, que cayeron sin que ninguna persona resultara herida. Los responsables del cuerpo han dado ya cuenta del incidente para que se proceda a su reparación, si bien todavía no se ha realizado la reforma necesaria por cuestiones burocráticas.

Mientras tanto, se ha garantizado la seguridad en el entorno del inmueble, ya que es una zona peatonal con mucho tránsito de personas. Igualmente, la comisaría también tiene una gran afluencia de público, que va a presentar alguna denuncia, renovar su documentación o realizar cualquier otro trámite con la Policía Nacional. Por ello, alrededor de toda la comisaría se ha colocado un precinto policial para evitar que ninguna persona pueda ser alcanzada en caso de nuevos desprendimientos.

La imagen no deja de ser llamativa en un edificio que no tiene ni veinte años. La comisaría fue inaugurada el 9 de mayo de 2006 por el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La construcción de este edificio serviría para acabar con un gran déficit de instalaciones que padecía la Policía Nacional en el centro de Sevilla, pues el edificio de la antigua Jefatura Superior, en la plaza de la Gavidia, tuvo que ser clausurado por el estado de abandono que presentaba. Durante un tiempo provisional, la Policía se instaló en el Patio de Banderas, en unas dependencias que después quedaron como oficinas para atender a los turistas extranjeros.

En la Alameda se ubica la comisaría del distrito Centro y las distintas unidades adscritas a ella, tanto de Seguridad Ciudadana como de Judicial, así como una oficina de denuncias y otra de expedición del DNI y pasaporte. Desde el año pasado, es también la sede de la Comisaría Provincial de Sevilla, que se ha desligado físicamente de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental, ubicada en la avenida de Blas Infante.