Detenido un ladrón que utilizaba un machete para cometer los robos

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón acusado de la comisión de un robo con fuerza en el interior de un turismo y un robo con violencia en un establecimiento comercial. Por estos hechos ha ingresado en prisión, según informó este martes la Policía en un comunicado.

En el primer hecho, el autor forzó la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública, accedió al interior y sustrajo diversos objetos. La investigación desarrollada por los agentes facilitó su identificación.

Posteriormente, el detenido accedió a un establecimiento abierto al público y tras distraer al trabajador, se colocó una máscara que llevaba consigo y exhibió un machete de grandes dimensiones con el que intimidó al empleado para apoderarse de productos allí existentes.

La gravedad de los hechos motivó la rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional, que establecieron un dispositivo de búsqueda y detención. El varón fue localizado y detenido pocas horas después.

La detención ha permitido devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona, que habían mostrado su preocupación por la violencia de los hechos, apunta la Policía en su nota. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de Guardia de Sevilla, donde se decretó su ingreso en prisión.