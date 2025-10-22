Detenido un miembro de la mafia del taxi por amenazar de muerte a un testigo del caso

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a un taxista investigado en el caso de la mafia del taxi de Sevilla por unas presuntas amenazas de muerte a un testigo en esta causa. La víctima de estas amenazas es otro taxista, que es uno de los que ha denunciado las prácticas presuntamente delictivas que un grupo de miembros del sector llevaba años desarrollando en el aeropuerto de San Pablo. Fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que ordenó su puesta en libertad con cargos y le impuso una orden de alejamiento de 50 metros de la víctima, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

Además de las amenazas, al arrestado se le imputan un delito contra la administración de justicia y otro de simulación de delito. El primero es porque la víctima de las amenazas es una persona que figura como testigo en una causa abierta, por lo que de estas amenazas se deduce un intento de obstruir la acción de la Justicia amedrentando al testigo e intentando influir en sus futuras declaraciones en el caso de la mafia del taxi en el aeropuerto de Sevilla. La simulación se le imputa porque el taxista detenido denunció a su compañero antes de que lo hiciera éste, supuestamente porque le había dicho que le iba a echar a la Policía encima, algo que se ha demostrado que es falso.

La investigación de la Brigada de Información de la Policía Nacional ha permitido tumbar esta versión y aclarar quién profirió presuntamente las amenazas. Los hechos ocurrieron en un taller mecánico de un polígono industrial de Sevilla. La Policía obtuvo unas grabaciones de los hechos que permitieron esclarecer la secuencia de los mismos. Según las citadas fuentes, el incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre en el citado establecimiento, al que había acudido el taxista víctima de estas amenazas para reparar su vehículo.

En un momento dado, apareció por el taller el investigado en el caso de la mafia del taxi, que se dirigió a él diciéndole "te voy a matar" y "lo bueno viene después". Lo hizo en actitud desafiante, lo que hizo al taxista testigo temer por su integridad física, tal como consta en el auto del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, en el que se decreta la puesta en libertad del detenido. No es la primera vez que el denunciante recibe amenazas por parte de este taxista, a quien ya ha denunciado en otras ocasiones anteriores.

El presunto autor de las amenazas es miembro de la asociación Solidaridad del Taxi, la entidad que durante veinte años ostentó el monopolio de la parada del aeropuerto de San Pablo, hasta que el pasado mes de enero la Policía Nacional detuvo a más de una treintena de sus integrantes, en sendas fases de una operación que se denominó Aertase. El caso está siendo investigado por el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, que dejó en libertad a todos los arrestados pero les impuso una orden de alejamiento del aeropuerto. Esta operación policial, más la medida cautelar del juez, forzaron al Ayuntamiento de Sevilla a implantar en la terminal un turno rotatorio, como el sector llevaba dos décadas pidiendo.

La sorpresa para el denunciante fue enterarse, cuando acudió al día siguiente a denunciar a una comisaría, de que tanto el presunto autor de las amenazas como otro compañero de éste ya lo habían denunciado a él, también por amenazas. El segundo falso denunciante ni siquiera estaba presente, como tampoco lo estaban otros dos taxistas que aportaron como testigos y así quedó acreditado en los vídeos. La Policía considera que esta es una falsa denuncia, de ahí que se le haya imputado también una simulación de delito. Esta denuncia, presentada al poco tiempo de ocurrir los hechos y con dos testigos supuestamente falsos, revela la capacidad organizativa de la asociación.