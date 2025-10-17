Detenido en Sevilla un fugitivo internacional reclamado por robos y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un fugitivo reclamado por los delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas. Tenía en vigor una Orden Internacional de detención (OIDD) y una notificación roja de Interpol, y estaba buscado por las autoridades de Lima. Gracias a las gestiones realizadas por los investigadores, se pudo confirmar su identidad y situación judicial, procediéndose a su detención.

Según informó este viernes la Policía en una nota de prensa, la investigación comenzó en agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de que al ahora detenido le constaba en vigor una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Lima. Se realizaron gestiones con el objetivo de ubicar su posible entorno social y familiar y, de esta manera, comprobar si el fugitivo se encontraba residiendo y trabajando en España. Las pesquisas revelaron que vivía en Sevilla, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su zona de confort, finalizando con su localización y detención.

La intervención se enmarca en los dispositivos habituales de localización de personas reclamadas por la justicia y pone de manifiesto la eficacia de la cooperación internacional. La notificación roja emitida por Interpol solicita a las fuerzas policiales de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se resuelve su extradición o una medida judicial equivalente.

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano competente para decidir sobre su entrega a las autoridades reclamantes. Este resultado evidencia la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales y la eficacia de los mecanismos de cooperación judicial internacional para combatir la delincuencia transnacional y garantizar que los reclamados respondan ante la justicia.