Dos detenidos por robar y receptar material del Infoca

La Guadia Civil detiene a dos personas por presuntamente robar y después vender lo sustraído en instalaciones del Infoca en Sevilla.

Dos hombres, uno vecino de Aznalcóllar y el otro de Umbrete, han sido detenidos por robar y receptar material, sobre todo maquinaria para trabajos forestales y telecomunicaciones, en instalaciones del dispositivo andaluz contra incendios (Infoca) que luego era vendido en un mercadillo de Sevilla.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado, la denominada operación 'Alxaraf Umbra' se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de dos robos cometidos entre los años 2024 y 2025, en el que principalmente se sustrajo maquinaría para el desempeño de trabajos forestales y telecomunicaciones.

Fruto de las investigaciones se localizó un dispositivo, que se encontraba en manos de un radioaficionado, vecino de la localidad de Umbrete, por lo que este fue detenido por receptación.

Las diligencias practicadas señalaron además como posible autor de los robos a un vecino de la localidad de Aznalcóllar, con familiares directos trabajadores de Infoca.

A mediados del mes de septiembre, se tuvo conocimiento de un nuevo robo con fuerza en las mismas instalaciones, de idénticas características, a los dos robos anteriores.

En esa ocasión, agentes del Equipo Roca se dirigieron al domicilio del autor y tras practicar una diligencia de entrada y registro, localizaron los objetos sustraídos esa misma madrugada, con lo que hicieron entrega del mismo personal de Infoca.