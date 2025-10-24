Dos detenidos por el secuestro de un joven en Sevilla

La Policía Nacional ha esclarecido un secuestro ocurrido en la provincia de Sevilla, en el marco de la operación Wool, que ha culminado con los dos presuntos implicados en prisión. Los hechos se produjeron cuando la víctima, un joven, fue sorprendido mientras aparcaba su vehículo en un parking próximo a su domicilio.

En ese momento, dos hombres lo abordaron y, bajo amenazas, le obligaron a ir con ellos a la fuerza. Durante el trayecto en coche, los dos individuos le colocaron un pasamontañas en la cabeza con el fin de impedirle conocer el destino al que lo estaban trasladando.

Según informó la Policía este viernes en un comunicado, el joven fue finalmente llevado hasta una nave industrial, donde permaneció retenido en una de las habitaciones durante tres días. Durante este tiempo, los captores no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos durante el cautiverio.

Mientras, paralelamente, los sujetos exigían dinero a la familia, a cambio de su liberación. Pasados los tres días que duró el secuestro, los captores tomaron la decisión de liberar al joven en unos terrenos próximos a Sevilla, desde donde pudo pedir ayuda.

Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos, los agentes iniciaron inmediatamente una intensa investigación que permitió la identificación plena de los responsables.Con el avance de la misma, se comprobó que uno de los implicados había ingresado en prisión días después del secuestro por otros delitos, por lo que los agentes le informaron de su imputación en estos hechos en el propio centro penitenciario.

El segundo implicado fue localizado y detenido en el municipio sevillano de Bormujos, en el marco de un dispositivo policial especialmente diseñado para ello y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.