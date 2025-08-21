La Diputación de Sevilla anuncia oposiciones para cubrir 24 plazas de Auxiliar Administrativo: estos son los requisitos para optar a las plazas

Cada vez son más las personas que optan por presentarse a unas oposiciones, a pesar de todo el esfuerzo personal que implica el proceso selectivo. En este sentido, las ventajas de un empleo público compensan el tiempo dedicado a conseguir este objetivo. La seguridad del puesto, las condiciones laborales y la conciliación que ofrece la Administración hace que sea una de las opciones más atractivas.

Ahora, la Diputación de Sevilla ha publicado las bases de las convocatorias para cubrir plazas de Personal Auxiliar Administrativo del subgrupo C2. En total, son 24: 12 de ellas pertenecen a la plantilla de personal funcionario de la OPE 2023, de las cuales, dos están reservadas al turno de discapacidad física y/o sensorial; y otras 12 se corresponden a la plantilla de la OPE 2024, de nuevo, una de ellas es para personas con discapacidad.

Oposiciones de Personal Auxiliar Administrativo: requisitos

Tal y como ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP), las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán reunir una serie de requisitos generales. Además de contar con la nacionalidad española, ser mayores de 18 años y disponer de capacidad funcional, según lo dispuesto en la Ley del Estatuto Básico del Enmpleado Público, la cobertura de estas plazas exige el Graduado Escolar, ESO o equivalente.

Así es el proceso selectivo: dos ejercicios tipo test y uno de desarrollo práctico

La fase de oposición constará de una serie de ejercicios, "todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y eliminatorio", indica la Diputación de Sevilla en las bases de la convocatoria. Así, el primer ejercicio consistirá en la realización de dos pruebas tipo test, uno teórico y otro práctico, que se llevarán a cabo el mismo día.

En el caso del primer test, el tiempo de examen será de 80 minutos y contará con un total de 30 preguntas, más cinco de reserva. Habrá cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una será la correcta y la prueba se centrará en las materias comunes y específicas del temario. Por cada tres respuestas incorrectas, se penalizará una correcta o su parte proporcional.

Luego, la segunda prueba tipo test será de carácter práctico y, de nuevo, los aspirantes deberán responder a 30 preguntas, más cinco de reserva. Esta vez, se centrará en las materias específicas. Ambos exámenes, se calificarán de 0 a 10 puntos, debiéndose obtener una calificación mínima de 5, a excepción de que, en su caso, se aplique la regla del tercio.

La fase de oposición continúa con un segundo ejercicio (práctico), que consistirá en la realización de una prueba determinada por el Órgano de Selección, referente a las materias específicas del programa. El tiempo máximo para su ejecución será de 2 horas y el desempeño girará en torno a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo. Servirá para que los aspirantes "pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional".

Finalmente, el ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, teniendo en cuenta "la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas planteados". En concreto, la "capacidad y formación general supondrá el 70% de la puntuación total; la claridad de ideas, un 20%; la precisión y el rigor en la exposición, un 10%".