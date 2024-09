El discurso de Antonio Sanz en el XII Premio Manuel Clavero

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Diario de Sevilla, al Grupo Joly y a la Fundación Persán por su invitación a participar en este acto de entrega del 12º Premio Manuel Clavero.Que este año recae en Consuelo Varela Bueno y Juan Gil Fernández. Mi más sincera enhorabuena a ambos.Hoy les hacen entrega de un premio a la altura del nombre que lleva: uno de los andaluces más queridos y figura clave para entender lo que hoy es Andalucía.

Porque Manuel Clavero es uno de los padres del andalucismo moderno, padre del andalucismo moderado y padre del andalucismo constitucional. Un hombre que siempre llevó el diálogo por bandera y que abrió un nuevo tiempo para nuestra tierra.

Como decía, éste es un premio digno de llevar el nombre de Manuel Clavero. Solo basta hacer un repaso a algunos de los galardonados en las 11 ediciones anteriores: Manuel Olivencia, Felipe González, Soledad Becerril, Carlos Amigo Vallejo, Carmen Laffón, Pilar Manchón…Y hoy estos premios no hacen otra cosa sino que ganar en prestigio, al incluir en su nómina de ganadores a Consuelo Varela y Juan Gil. Porque recibir este reconocimiento tan importante, en una tierra repleta de talento y excelencia, tiene mucho mérito.

Consuelo y Juan son un matrimonio que en pocos días van a hacer 57 años de casados y que viven entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda desde hace 54. Un matrimonio en lo civil y en lo laboral, por decirlo de alguna manera, que nos ha permitido tener ordenados todos los textos, cartas y documentos de Cristóbal Colón.

Una labor monumental con la que empezaron a principios de los años 80 y que han completado hace unos pocos meses con la edición definitiva de esa documentación tan valiosa para nuestra historia, la de España y la de Andalucía.

La trayectoria de ambos está fuera de dudas, tanto en el mundo de la investigación histórica como en la docencia. Ella, como americanista e historiadora. Él, como catedrático de Filología Latina y miembro de la Real Academia Española. Ambos, expertos en nuestro navegante más universal. Sus muchas publicaciones lo demuestran.

Unas publicaciones que nos han permitido ahondar en nuestra historia como una manera indiscutible de aprender. Decía Cicerón que “no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños”. Pues bien, gracias a estudiosos como Consuelo y Juan, conseguimos dejar de ser niños aprendiendo sobre nuestro pasado.

Y esa es una manera de saber y de estar informados, algo muy necesario en la sociedad en la que vivimos, inmersos en un clima crispado y donde todo es blanco o negro. Todos somos conscientes de que la información, la buena información, es imprescindible en una sociedad como la nuestra. Como saben, estamos viviendo momentos delicados para la independencia y la libertad de los medios de comunicación. Se anuncian medidas contra la impunidad de los pseudomedios.

Pero miren, ante las noticias que no nos gustan no debemos tomar represalias contra los medios ni poner en duda la credibilidad y la profesionalidad de los periodistas.

La persecución de la prensa es el peor síntoma en un país democrático. No podemos limitar a los medios. Así no vamos a ser capaces de acabar con lo que no nos gusta, con los bulos y las mentiras, y seguir avanzando.

Es verdad que hoy, más que nunca, necesitamos reflexionar sobre la amenaza que representan las fake news (los bulos) y la necesidad imperiosa de tener una información veraz y transparente, pero con medidas razonables y con los instrumentos judiciales que ya tenemos. Esas noticias falsas, que se propagan a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales, tienen el potencial de desinformar, dividir y sembrar la desconfianza en nuestras instituciones.

Es responsabilidad de todos nosotros, y especialmente de los periodistas, combatir las falsas noticias con rigor y ética profesional. La información veraz y contrastada es la única vacuna eficaz contra la desinformación. El periodismo, el buen periodismo, es un pilar de la democracia que debemos proteger y conservar y los que os dedicáis y apostáis por la información local y provincial, la que más cerca está del ciudadano y la que está más pegada al terreno, sois fundamentales. El Grupo Joly es ejemplo de este buen hacer, con una dilatada trayectoria en el mundo de la comunicación de más de 150 años de vida, nueve cabeceras repartidas por nuestra comunidad, es el primer grupo editorial andaluz con más de 9 millones de ejemplares vendidos y 17 millones de usuarios únicos cada mes durante el pasado año.

Tanto el periodismo como la investigación histórica, unidos en este premio, nos permiten librarnos de los falsos mitos y de la desinformación. Finalizo ya, no sin antes reiterar mi felicitación al Diario de Sevilla y a la Fundación Persán por las 12 ediciones de este premio y que honra el legado, la memoria y la forma de entender Andalucía de Manuel Clavero.Y también, dar una vez más mi más sincera enhorabuena a Consuelo y Juan por este galardón. Muchas gracias.