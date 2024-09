El discurso de Ignacio Martínez

Cuando el jurado de este premio se reunió por primera vez el 20 de diciembre de 2011, bajo la presidencia de don Manuel Olivencia, lo primero que hicimos fue una lista de posibles premiados en ediciones sucesivas. Los cinco primeros premios Clavero estaban en aquella lista. El dilema fue hacer un orden, un turno: Monseñor Amigo, José Manuel Lara, Luis Rojas-Marcos, Felipe González y Carmen Laffón. La lista tenía no sólo nombres, también perfiles. Al preparar esta intervención me he tropezado una de las ideas de los perfiles fundacionales: “personas que representen los valores de una era, de una época, que se inició con la Ilustración”.

Puede parecer que el jurado tiene poco trabajo porque da un único premio al año, pero eso hace más difícil la elección. Oímos, consultamos, debatimos. Y a aquella relación de candidatos se sumó enseguida la del propio Manuel Olivencia. En buena hora, le pedimos que dejase la presidencia del jurado para darle el VI Premio Manuel Clavero. Olivencia nos regaló un emocionante discurso, memorable, la noche del 17 de mayo de 2017 en el Patio de la Montería del Alcázar, con la complicidad de las campanas de la Giralda. En buena hora lo hicimos, porque un año después ya no estaba con nosotros. Bajo la presidencia de don José Luis Ballester premiamos a Olivencia, y después a Soledad Becerril, Antonio Hernández Callejas, Antonio Cruz y Antonio Ortiz y Pilar Manchón.

Antes de dejar la presidencia del jurado, José Luis Ballester nos dejó algún encargo, que figura pendiente en la lista actualizada, esperando su turno. El nuevo jurado, formado por Oliva Luque, Manuel Clavero Ternero, Luis Miguel Martín Rubio, José Aguilar y José Antonio Carrizosa premió el año pasado a Eduardo Saborido. Y seguimos consultando y oyendo sugerencias. Aunque el premio de este año nos vino a buscar a nosotros el pasado 24 de marzo, al leer una excelente entrevista de Luis Sánchez Moliní en el Diario de Sevilla. Dos sabios acababan de publicar la edición definitiva de los textos y documentos de Cristóbal Colón, el trabajo de toda una vida de Consuelo Varela que ha contado con el apoyo indispensable de su marido, Juan Gil. Dos grandes humanistas de escuela propia y enorme trayectoria, muy conocidos en el ambiente académico sevillano y muy influyentes entre investigadores, escritores e intelectuales. América y la Real Academia de la Lengua.

La laudatio de los premiados la va a hacer el director de la Real Academia de la Lengua, don Santiago Muñoz Machado. Cordobés de Pozoblanco y catedrático de Derecho Administrativo, como nuestro don Manuel Clavero Arévalo. Eminente jurista, experto también en constitucionalismo; historiador, Premio Nacional de Ensayo, por su monumental ‘Informe sobre España, Repensar el Estado o destruirlo’, que tuvo como continuación ‘Cataluña y las demás Españas’. Muñoz Machado es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha sido nombrado este año Hijo predilecto de Andalucía. Es un privilegio: un sabio andaluz para hacer la semblanza de dos sabios sevillanos.