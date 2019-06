Dónde donar sangre en Sevilla esta semana

La sangre es imprescindible para operaciones y urgencias y es un medicamento que caduca. No se puede almacenar por un tiempo indefinido por lo que se habilitan puntos de donación de sangre cada semana para su recolección. Estos son los puntos de donación de sangre en Sevilla esta semana:

La dispersión de la población en urbanizaciones independientes, el aislamiento social de los ciudadanos, y la lejanía con la que observamos los problemas de "los otros", son barreras que dificultan enormemente la tarea de informar sobre la necesidad de donar sangre.

Dónde donar sangre en Sevilla del 24 al 28 de junio

Lunes 24

Sevilla : Acuartelamiento Pineda. 9:00 a 13:30.

: Acuartelamiento Pineda. 9:00 a 13:30. Sevilla : Autobús en el distrito Bellavista-La Palmera. 9:00 a 13:30.

: Autobús en el distrito Bellavista-La Palmera. 9:00 a 13:30. Sevilla : Edificio Administrativo Los Bermejales. 9:00 a 13:30.

: Edificio Administrativo Los Bermejales. 9:00 a 13:30. Sevilla: El Corte Inglés (Nervión). 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30.

Martes 25

Pedrera : Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. 17:30 a 21:00.

: Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. 17:30 a 21:00. Las Cabezas : Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30.

: Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30. Alcalá de Guadaíra : Hermandad del Dulce Nombre. 17:30 a 21:30.

: Hermandad del Dulce Nombre. 17:30 a 21:30. Sevilla Este: El Corte Inglés. 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30.

Miércoles 26

Pedrera : Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. 17:30 a 21:00.

: Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. 17:30 a 21:00. Las Cabezas : Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30.

: Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30. San Juan de Aznalfarache: El Corte Inglés. 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30.

Jueves 27

Las Cabezas : Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30.

: Capilla del Cautivo. 17:30 a 21:30. Morón : Hermandad de Santa Cruz. 17:30 a 21:00.

: Hermandad de Santa Cruz. 17:30 a 21:00. Sevilla : Iglesia Jesucristo de los Santos de los U.D (rotonda San Lázaro). 17:30 a 21:30.

: Iglesia Jesucristo de los Santos de los U.D (rotonda San Lázaro). 17:30 a 21:30. Sevilla : Everis. 9:00 a 13:30.

: Everis. 9:00 a 13:30. Sevilla: Airbus Military San Pablo. 9:00 a 13:30

Viernes 28

El Pedroso : Ayuntamiento. 17:30 a 21:00.

: Ayuntamiento. 17:30 a 21:00. Dos Hermanas : Clubes urbanización Las Portadas y Vistazul. 17:30 a 21:30.

: Clubes urbanización Las Portadas y Vistazul. 17:30 a 21:30. Sevilla Este : Club social Nueva Heliópolis (c/ Corea nº46). 17:30 a 21:30.

: Club social Nueva Heliópolis (c/ Corea nº46). 17:30 a 21:30. Sevilla: Hotel Melia Sevilla (c/Pedro Castro). 9:00 a 13:30.

Centros fijos de donación de sangre en Sevilla

Sala de Donación del Hospital Macarena

Horario : Abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

: Abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Dirección : Avenida Doctor Fedriani, 3.

: Avenida Doctor Fedriani, 3. Detalles: Aparcamiento gratuito para donantes.

Centro Regional de Transfusión Sanguínea

Horario : Abierto de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 ininterrumpidamente. Los sábados permanece abierto de 9:00 a 15:00.

: Abierto de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 ininterrumpidamente. Los sábados permanece abierto de 9:00 a 15:00. Dirección : Avenida Manuel Siurot (sin número). Junto al Hospital Virgen del Rocío.

: Avenida Manuel Siurot (sin número). Junto al Hospital Virgen del Rocío. Detalles: Aparcamiento gratuito para donantes.

¿Por qué es necesario donar sangre?

La sangre es el "único medicamento" que no se puede fabricar ni comprar. Muchos enfermos requieren de transfusiones sanguíneas para recuperar o mejorar su salud. Además, la población sana no está libre de riesgo ya que en cualquier momento puede necesitar algún hemoderivado, por ejemplo, a causa de los habituales accidentes de tráfico, partos complicados, etc...

¿Por qué la demanda de hemoderivados es cada vez mayor?

La demanda de sangre en los hospitales andaluces y españoles se incrementa de año en año. Circunstancias sociales, como el envejecimiento de la población (menor número de posibles donantes y mayor número de posibles receptores).

Por el mayor número de accidentes de tráfico (hemorragias, quemaduras). Debido a circunstancias demográficas, como el aumento de la población por los flujos migratorios. Por último, por circunstancias técnicas, como el avance de la tecnología y de la cirugía de los trasplantes, obligan a los bancos de sangre a multiplicar esfuerzos para lograr una toma de conciencia del problema por el mayor número posible de personas.

¿Es necesario acudir en ayunas para donar sangre?

Al contrario, lo conveniente es no estar en ayunas para acudir a donar, no tanto por el ayuno en sí, sino por las circunstancias que lo originan, como pueden ser el cansancio, la vigilia, el estrés, etc.

¿Cuáles son los requisitos básicos para donar?

Los requisitos básicos que debe cumplir un donante de sangre son ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Por ello, las personas que adolezcan de alguna enfermedad no pueden donar. Sí es cierto, que existen ciertas técnicas como la sangría, que consiste en extraer semanalmente determinadas cantidades de sangre a pacientes con elevadas tasas de hematocritos, por ejemplo, en bronquitis debidas al tabaquismo. Pero los centros de donación no atienden a enfermos, sino a personas sanas.

¿Hay grupos sanguíneos "mejores y peores" para la donación?

Un 85% de la población española tiene factor Rh positivo. La mayoría se incluye en los grupos A y 0, por este orden. Por ello, los grupos de los que se pudieran disponer menos reservas en el banco de sangre son, principalmente, los A y 0 negativos.

Todos los grupos son necesarios porque la demanda depende de las características de los enfermos transfundidos. Por ejemplo, el 0 Rh negativo es el más utilizado por ser el donante universal de hematíes. En cambio, es el AB el donante universal de plasma. Para las plaquetas no existe un donante universal, aunque habitualmente se suelen transfundir plaquetas del mismo grupo que el receptor.

¿La sangre se transfunde tal como se extrae del donante?

En raras excepciones se transfunde la sangre entera. Normalmente la sangre se fracciona en los laboratorios por un procedimiento de centrifugación. De este modo, se separan los tres componentes principales de la sangre: hematíes, plaquetas y plasma.

Cada hemoderivado que se obtiene se transfunde a un tipo determinado de enfermos y se consigue una mayor utilización de la sangre donada.

¿En qué circunstancias está prohibido donar sangre?

La legislación europea en vigor en materia de donación de sangre se actualiza periódicamente, según la evolución de los conocimientos y avances de la medicina. Está prohibido donar si la persona tiene algún tipo de drogadicción o antecedentes de ello, si ha mantenido relaciones sexuales con múltiples parejas, si sé es pareja de una persona que se encuentre en las dos circunstancias antes mencionadas, o las personas que tengan o hayan mantenido contactos sexuales con prostitutas en condiciones de riesgo en el último año.

¿Cuánto tiempo tarda en renovarse la sangre tras la donación?

En todos los casos, tanto en donación de sangre entera como en las aféresis, los donantes reponen los componentes sanguíneos en breve plazo de tiempo (con la ingestión de líquidos, principalmente). Lo que se extrae al donante no llega al 10% del volumen total de una persona.

El organismo compensa inmediatamente la pérdida de componentes sanguíneos si se lleva una vida normal. El plazo mínimo que se debe respetar entre donación y donación es de 2 meses. En los casos de aféresis, ese periodo es algo menor, de tan sólo 2 semanas.

¿Donar implica algún riesgo para la salud?

Si el donante es sincero cuando se entrevista con el médico, normalmente no hay riesgo para la salud. El riesgo principal es la posible lipotimia inducida, generalmente, por el nerviosismo o el miedo a la donación de sangre. En algunos casos, se puede producir algún hematoma o rotura de vaso en el lugar de la punción, aunque no es lo habitual.

¿Pueden los donantes contagiarse durante la donación?

No porque el material que se utiliza es desechable y estéril, exactamente igual que en un análisis de sangre convencional.

¿Pueden los donantes contagiar alguna enfermedad a los transfundidos?

Lo cierto es que sí, pero el riesgo es casi inexistente. Se sitúa en una posibilidad entre un millón de bolsas de hemoderivados en enfermedades infecciosas graves. Actualmente, se utilizan en muchos laboratorios potentes aparatos que detectan no sólo los anticuerpos del virus, sino también el propio virus. El contagio que pudiera ser más habitual se produce por infecciones bacterianas de poca importancia.